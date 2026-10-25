L’IVECO CUS Torino Rugby cede a Calvisano

Seconda trasferta consecutiva e seconda sfida impegnativa per l’ IVECO CUS Torino Rugby , che nella seconda giornata del campionato di Serie A1 affronta il Rugby Calvisano allo stadio San Michele. I padroni di casa si impongono con il punteggio di 35-13, al termine di una gara che ha visto gli universitari lottare nella prima frazione, prima di cedere nella ripresa alla maggiore concretezza dei lombardi.

Il primo tempo si sviluppa all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi e capaci di contenere le iniziative avversarie. A sbloccare il risultato sono i calci piazzati: Calvisano ne mette a segno due, mentre il CUS Torino risponde con una punizione trasformata. Si va così al riposo sul 6-3 per i padroni di casa, con la partita ancora aperta e tutta da giocare.

Al rientro in campo sono proprio gli universitari a trovare per primi la via della meta, andando a segno alla bandierina e portandosi avanti nel punteggio. La reazione del Calvisano, tuttavia, non si fa attendere: il ritmo della gara aumenta e i lombardi rispondono immediatamente, dando il via a una fase di gioco più intensa e combattuta.

Il CUS Torino prova a restare agganciato alla partita, ma nella seconda parte del match la maggiore incisività dei padroni di casa, unita a diversi errori di disciplina da parte degli universitari, finisce per fare la differenza. Calvisano riesce così ad allungare progressivamente, fino al definitivo 35-13, festeggiato dal pubblico del San Michele.

Per i ragazzi dei coach Filippo Bianco, Roberto Modonutto e Alberto Carbone arriva una sconfitta che lascia ancora gli universitari a quattro punti in classifica dopo le prime due giornate di campionato. Un avvio di stagione reso particolarmente impegnativo dalle trasferte consecutive, con la squadra chiamata a continuare il proprio percorso di crescita attraverso il lavoro quotidiano e il confronto con avversari di alto livello.



Il DT Filippo Bianco commenta così la giornata: «Complimenti a Calvisano, vittoria stra meritata, sono stati migliori di noi in ogni area del gioco perciò un applauso ai giocatori, allo staff e alla società. Noi siamo al inizio di un percorso e sappiamo bene quale è la strada da seguire, questo non vuol dire che oggi non bruci, anzi, ci prendiamo da questa domenica che il lavoro da fare è ancora tanto e che in questo momento dobbiamo sistemare parecchie situazioni».

Il calendario offre ora una parentesi dedicata alla Coppa Italia, con due appuntamenti in programma nelle prossime settimane: prima la sfida contro il Parabiago, poi quella contro il Petrarca. Due occasioni importanti per ritrovare il campo, consolidare il lavoro del gruppo e prepararsi alla ripresa del campionato, con l’obiettivo di trasformare le esperienze maturate in queste prime giornate in nuove opportunità di crescita.