BEA Chieri, rimonta incompleta: Arona passa al PalaGialdo

LA GARA

L’avvio di partita è caratterizzato da una forte corrente alternata. De Santis inaugura il tabellino chierese mettendo subito a referto 7 punti, ben supportato da Drame e Berrino. Arona, tuttavia, trova immediate contromisure affidandosi alla verve offensiva di Pettinaroli e Pisoni: gli ospiti tentano subito la fuga toccando il +12, ma la reazione d’orgoglio di BEA ricuce lo strappo fino al 15-19 della prima sirena. Nel secondo periodo la compagine ospite mantiene l’inerzia del match, trovando punti pesanti con Thiam e Remonti. Ogni tentativo di riavvicinamento dei Leopardi viene puntualmente respinto dai canestri avversari. Nonostante le difficoltà, Chieri resta aggrappata alla gara grazie ai viaggi in lunetta di Tagliano e Musto e alle iniziative di Berrino e De Santis, andando al riposo lungo sul 32-39.

Il rientro dagli spogliatoi segna il momento migliore per i padroni di casa. I Leopardi alzano l’intensità, trovano maggiore fluidità in attacco e riescono a impattare la gara nel corso del terzo quarto. A suonare la carica ci pensano Drame nel pitturato e le conclusioni dall’arco di Tagliano e Musto. Arona vacilla ma non crolla, aggrappandosi ancora una volta a un chirurgico Pettinaroli per mantenere la testa avanti alla penultima sirena sul 57-61. Nell’ultima frazione, gli ospiti cambiano definitivamente marcia piazzando il break decisivo. Le triple di Zani e Pisoni, unite alle scorribande di Thiam, scavano il solco del massimo vantaggio. BEA prova a rispondere colpo su colpo con il solito Drame e una tripla di Berrino, ma non riesce più a riaprire l’incontro. Arona gestisce il margine e chiude i conti sul 68-80.

IL COMMENTO

«Innanzitutto faccio i complimenti ad Arona, che ha giocato una grande gara – analizza coach Ciro Musto – Da parte nostra, credo sia stata la prestazione peggiore finora. Pur non giocando ai nostri livelli, siamo rimasti a lungo attaccati alla partita, ma non siamo mai riusciti a dare continuità: a una buona difesa seguiva una disattenzione in attacco, e viceversa. Stiamo costruendo un percorso e stiamo cercando di definire la nostra identità. Ci dispiace molto per il risultato e spero che il pubblico continui a sostenerci in questo momento non semplice. Dalle prossime trasferte mi aspetto maggiore attenzione al piano partita: quando le cose vanno storte dobbiamo restare con la testa in campo e mantenere una chiara identità di squadra, senza cercare ‘salvatori della patria’ che provino a risolvere la gara da soli mandandoci fuori giri».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi sono ora attesi da due trasferte consecutive per cercare l’immediato riscatto. Il primo impegno è fissato per sabato 31 ottobre, quando BEA Chieri scenderà in campo a Novara contro il Basket College Novara. Palla a due alle ore 18:30.

BEA CHIERI-PAOLO ASTORI ARONA BASKET 68-80

Parziali (15-19, 32-39, 57-61)

BEA CHIERI: Drame 24, Berrino 15, De Santis 13, Tagliano 8, Musto 6, Lissiotto 2, Picco, Possekel, De Mita, Conti, Viggiano, Mout N.E. All. Musto C., Ass. D’Arrigo, Manzini, Acc. Domenino, Prep. Mosca

PAOLO ASTORI ARONA BASKET: Pettinaroli 26, Thiam 17, Pisoni 14, Zani 12, Remonti 6, Castano 5, Ielmini, Melini, Vesco, Lupo, Galzerano N.E., Codecco N.E. All. Bruno T., Ass. Romerio, Bergamini, Acc. Viola