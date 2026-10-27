Al via il secondo atto Top Events 2026

Presentata ieri a Biella la seconda prova del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B , settimo atto del pacchetto di nove eventi che comprende i Campionati Italiani, individuali e a squadre, dei grandi e piccoli attrezzi, organizzati in house dalla FGI tramite un management organizzativo, con la collaborazione dell’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall’ A.S.D. Eurogymnica .

Dopo la Final Eight di Ginnastica Artistica Maschile e femminile dello scorso maggio, i Top Events 2026 sono ripartiti, questa volta con la Ginnastica Ritmica come protagonista: al Biella Forum sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre andrà in scena la seconda prova del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B.

Dopo la tappa di apertura, che si è svolta a Terni il 17 e 18 ottobre, la Ginnastica Ritmica approda quindi in Piemonte, per poi proseguire con la terza giornata al Modigliani Forum di Livorno, il 14 e 15 novembre. La quarta tappa, che chiuderà la stagione regolare e la Final Six per assegnare lo scudetto, si disputeranno, invece, dal 27 al 29 novembre alla Chorus Life Arena di Bergamo.

Gli orari saranno sempre gli stessi per tutte le prove: la Serie A2 scenderà in pedana il sabato alle 15:00, la Serie A1 nella stessa giornata alle ore 19:00, mentre la Serie B sarà in programma la domenica alle ore 10:30. La Final Six andrà in scena la domenica pomeriggio.

La conferenza è stata aperta dal sindaco di Biella, Marzio Olivero, che ha dichiarato: «Ospitare a Biella una manifestazione di questo livello significa portare in città non soltanto grandi campionesse, ma anche un esempio concreto di dedizione, disciplina e capacità di misurarsi con obiettivi ambiziosi. Mi fa particolarmente piacere che la presentazione abbia coinvolto anche le scuole, perché avvicinare i più giovani alle atlete e alle loro esperienze significa offrire loro occasioni concrete per conoscere i valori dello sport e lasciarsi ispirare».

L’assessore allo Sport, Giacomo Moscarola, ha affermato: «La ginnastica ritmica ha una caratteristica speciale: ogni esercizio richiede precisione individuale, ma il risultato nasce anche dalla sintonia con la squadra. È uno sport che esprime al meglio il valore dell’impegno e della collaborazione e sono felice che il Biella Forum possa ospitare una competizione di questo livello. Il nostro impianto si conferma, ancora una volta, teatro di grandi eventi sportivi e punto di riferimento per manifestazioni capaci di portare in città atlete, tecnici e appassionati da tutta Italia».

All’incontro erano presenti le atlete della squadra nazionale junior di Ginnastica Ritmica: Aurora Bogani, Lucia Brambilla, Victoria Bruno, Arianna Cortese, Maia Monterossi, Matilde Viano, che, accompagnate dalle tecniche Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, hanno risposto alle domande della classe V Scuola Primaria Pietro Micca-Biella-Istituto Comprensivo San Francesco d'Assisi, che ha partecipato alla conferenza. Un momento ricco di energia che ha visto protagonista il mondo dei giovani.

È quindi intervenuta per la FGI Donatella Eterno, Delegata Provinciale FGI di Biella, con queste parole: «Ci ritroviamo a Biella per la seconda volta e questa città merita questa duplice presenza del mondo della ginnastica per il suo passato sportivo importantissimo nella ginnastica, di cui io stessa faccio parte. Oggi parliamo di ritmica che è anche la disciplina che io ho a lungo praticato e sono particolarmente felice di essere qui insieme alla Nazionale Junior e a una classe di alunni e alunne che hanno avuto l’occasione di ascoltare il racconto di queste giovani atlete. I giovani sono il futuro anzi direi sono il nostro futuro e non lo dico solo in senso sportivo poiché credo che lo sport sia uno dei migliori strumenti di educazione e di crescita, un modo di prepararsi alla vita e soprattutto il modo migliore per crescere insieme, aiutandosi reciprocamente. Porto i saluti del nostro Presidente Andrea Facci e invito tutti al Biella Forum a vedere le gare di ritmica che ci attendono sabato e domenica”.

Marco Napoli, Presidente A.S.D. Eurogymnica, una delle due società componenti ATS, organizzatore Top Events con la Corpo libero di Padova, ha chiuso l’incontro affermando: «L’appuntamento di sabato e domenica prossima sarà un’occasione da non perdere per vedere da vicino le più grandi ginnaste nazionali e internazionali, dalle campionesse azzurre Sofia Raffaeli e Tara Dragas, alle stelle mondiali come la medaglia d’oro olimpica Darja Varfolomeev, in gara con le campionesse in carica della Raffaello Motto di Viareggio. Alle squadre della massima serie se ne aggiungono dodici che prenderanno parte alla Serie A2 e tredici che si affronteranno in Serie B. Il claim dei Campionati Nazionali di Serie A e B invita a dare il meglio di sé: “Fly to the top” - ovvero vola in alto, raggiungi la vetta! Il colore scelto per la tappa di Biella è il VERDE ACQUA e la parola è abbinata a questa tappa è NO STOP. Ricordo che è possibile acquistare i biglietti per assistere alle competizioni su Vivaticket, partner FGI per il ticketing: sono disponibili tre tipologie di biglietti, Silver e Gold, differenziati in base alla posizione sugli spalti, e un biglietto VIP con il quale gli appassionati potranno vivere al massimo l’esperienza da bordo pedana, con la possibilità di accedere per tutta la giornata alla VIP lounge, ricevere il gadget dell’evento e partecipare ad una sessione di foto e autografi con le ginnaste. Non mi resta che dire: Gamba a tutte”.