Tutto pronto per i Campionati Europei di Majorette

Il conto alla rovescia è terminato. I Campionati Europei di Majorette , categoria entrata a far parte circa tre anni fa del mondo della Federazione Italiana Twirling , sono ai blocchi di partenza. Domani ci sarà la prova delle musiche nel palazzetto che da giovedì diventerà la sede delle gare, il Pala Gianni Asti. Oggi la presentazione nella cornice giustamente austera, ma accogliente della Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte . Istituzione che da sempre punta sulle ricadute dei grandi eventi sul territorio e per tale ragione è diventata vero e proprio punto di riferimento dello sport mondiale. Torino sempre più capitale in questo settore, con il Piemonte conosciuto universalmente su scala internazionale per la propria capacità di organizzare ed accogliere.

Il tutto in perfetta sinergia con il comune e i suoi massimi rappresentanti. Al tavolo dei relatori si sono seduti oggi il “padrone di casa” Davide Balena, responsabile grandi eventi Presidenza Regione Piemonte, Domenico Carretta, assessore allo sport e grandi eventi del Comune di Torino, Stefano Mossino, presidente del Coni Piemonte, Gianfranco Porqueddu, presidente della Federazione Italiana Twirling e Majorette, Sabrina Prade, direttrice di gara e direttrice tecnica della Nazionale italiana di Twirling.

Saranno 33 i titoli che verranno assegnati nelle quattro giornate di competizioni, dal 29 ottobre al 1° novembre, con 1095 atlete/i impegnati nelle differenti specialità e nelle altrettanto diverse categorie (Juvenile, Youth, Junior, Adult e Senior). La nazione delle 13 in gara più rappresentata al via sarà la Croazia, con 286 atlete/i, seguita dalla Repubblica Ceca, forte di 246 elementi. L’Italia è sul podio in quanto a presenze, con 108 atlete/i. Seguono nell’ordine la Francia (85), la Norvegia (83), l’Inghilterra (59), l’Irlanda (58), la Slovenia (55), la Bulgaria (44), la Romania (22), la Polonia (18) e la Scozia (16): «L’obiettivo degli atleti italiani – ha detto Sabrina Prade – è salire sul podio di alcune specialità e nel complesso ben figurare. Sarà uno spettacolo anche sotto il profilo tecnico che saprà stupire e appassionare il pubblico, anche dei non addetti ai lavori. Un’occasione questa per dare una forte identità al mondo delle Majorette, troppo spesso ancora legato alle presenze e alle sfilate nelle feste di paese. Alle spalle delle performance che vedremo al Pala Gianni Asti ci sono tanto impegno e tanti allenamenti che meritano vetrine come quella di Torino».

«Un ringraziamento speciale – ha detto il presidente Fitw Gianfranco Porqueddu – a Regione Piemonte e Comune di Torino senza il sostegno dei quali tutto ciò non sarebbe stato possibile. Sono stati i due Enti che hanno sempre risposto presente e non tutti lo hanno fatto, e si sa bene a chi mi riferisco».

Saranno circa 1400 i biglietti disponibili a giornata e l’acquisto, fino all’ultimo giorno di gara compreso, potrà essere effettuato esclusivamente online attraverso il circuito Ciaotickets. Importanti anche i numeri legati alle presenze alberghiere, settore di cui si è occupata in partnership con l’evento Barbara Camandona. In totale graviteranno nelle strutture torinesi e della prima cintura, di varia tipologia, oltre 1500 persone. Ci sarà la diretta streaming delle gare sul canale ufficiale social della IBTF (Federazione Internazionale) che verrà ripostato sul canale social (facebook) della FITW. Ciò per non perdere neppure un esercizio (120 in totale quelli di squadra) anche se non si potrà essere personalmente al Pala Gianni Asti. Giovedì il via ufficiale alle 9 con la Cerimonia d’apertura. Dalle 10,30 scattano le prime gare.

LE ISTITUZIONI CREDONO NEL GRANDE EVENTO

Dopo i Mondiali del 2022 e quelli del 2025 (con ben 9 giornate di gara e oltre al twirling le majorette e la Nation Cup) si ritorna nel capoluogo piemontese per antonomasia con i Campionati Europei Majorette: «Il nostro, per scelta precisa – sottolinea dalla Regione Davide Balena – è un territorio abituato ai grandi eventi, dietro ai quali, come sanno bene gli organizzatori, c’è un grande lavoro preparatorio. Chi viene da noi sa ormai che si troverà bene sotto ogni punto di vista. Rimarco il lavoro sinergico tra noi e il Comune di Torino e caldeggio il riconoscimento a Federazione dell’attuale Fitw. Il presidente Porqueddu e tutto il suo staff lo meritano per quanto fatto in questi anni».

«Grazie a chi ci crede – ha detto Domenico Carretta. – Manifestazioni come quella che stiamo per vivere permettono il racconto di vere e proprie imprese, nel caso specifico di ognuno dei 1095 protagonisti impegnati dal 29 ottobre in gara. Il racconto verrà interpretato in uno dei luoghi iconici dello sport torinese, il Pala Gianni Asti, uno dei tre Palazzetti cittadini più importanti. Lo sport è veicolo ideale per lanciare messaggi positivi e far crescere le città».

«Il Twirling e le Majorette sono fotografia della libertà di genere – ha affermato Stefano Mossino – e in questo momento così delicato per i giovani lo sport ribadisce quanto possa essere una risposta tangibile al loro disagio. Il Coni Piemonte punta a tutelare tutte le realtà sportive del territorio (7300 le società in totale) con particolare attenzione alla base».

