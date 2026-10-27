BEA Chieri: le gare delle settimana

In un derby acceso e spettacolare, la DR2 con al formazione giovanile di BEA superba Basket Chieri, in una gara risolta solo all’ultimo momento con la tripla di Andrea Minetti, tra i veterani dei Leopardi classe 2007 (65-64). L’ Under 19 Gold rimedia la prima sconfitta stagionale con i campioni regionali uscenti di Saluzzo, dopo un primo quarto horror dove gli Arancioni sembrano quasi impauriti. I restanti tre quarti sarebbero a favore dei chieresi, ma Saluzzo esce dal PalaGialdo avendo conquistato due punti meritatamente (70-83). Inizia anche il campionato di Under 19 Regionale, con il derby tra le due squadre di BEA iscritte al campionato. Al di là del punteggio finale (21-99 per BEA Arancione), resta una bellissima serata con i 24 ragazzi tutti protagonisti in campo, miglior modo per iniziare ufficialmente la stagione.

Sconfitta a Moncalieri per l’Under 17 Eccellenza in emergenza totale. Agli infortuni perduranti si aggiunge quello di Menegatti a fine primo quarto e la gara si fa in salita. Nonostante questo, la contesta è sempre combattuta. Moncalieri prova a scappare tra secondo e terzo periodo, BEA ricuce ma non basta. Da segnalare il positivo esordio del classe 2012 Zanzon (68-63). Prima di campionato per l’Under 17 Gold con la visita a Saluzzo, su un campo difficile di una squadra esclusa solo all’ultimo dai ranking per l’Eccellenza. Il primo quarto è a favore dei padroni di casa, che impongono il loro ritmo alla gara. BEA potrebbe essere più competitivo, ma fatica a mettere in campo la propria pallacanestro (69-46), poi si ritrova subito nella seconda gara della settimana con Franzin Val Noce, superata con ampio margine al PalaGialdo(107-56). Esordio per il gruppo dell’Under 17 Regionale e Uisp, che nel campionato regionale vince a domicilio a Nichelino (33-62, 33 punti a referto di Ćosić) e in Uisp supera i torinesi di 5 Pari dopo una gara combattuta (65-60).

L’Under 17 femminile, come l’Under 15 femminile, cede con Carmagnola. Le chieresi pagano le miglior fisicità delle biancoblu e fanno fatica a mettere in campo la loro pallacanestro, con un’avversaria ostica (29-74; 41-73).

A Vado, l’Under 15 Eccellenza trova una vittoria nel turno infrasettimanale di recupero (la domenica precedente, la gara era stata annullata per allerta meteo). La gara è equilibrata dall’inizio alla fine, tra sorpassi e controsorpassi. Nel finale, BEA sembra poter prendere in mano definitivamente la partita. Vado torna a contatto sfruttando la mancanza di lucidità chierese, ma non basta e gli Arancioni ottengono un’importante vittoria (71-73). Inizio al cardiopalma anche per lue due squadre iscritte al campionato di Under 15 Regionale. Il gruppo Nero, ad Alba, supera l’Olimpo di una lunghezza risolta solo sul finale (60-61), alzando i giri del motore e ricucendo. Il gruppo Arancione inizia al PalaPertini con Pancalieri. Anche qui, la gara è combattuta. BEA fatica a fare valore il maggior tasso tecnico e, nell’ultima decina, gestisce bene i possessi decisivi per conquistare i primi due punti in campionato.

Sconfitta per l’Under 14 Gold con Area Pro. Ancora con Bergano assente, i chieresi dimostrano comunque i passi avanti fatti nelle prime parti di stagione, in casa di una delle big del campionato. BEA è sotto solo di due lunghezze all’intervallo lungo, poi finisce la benzina e gli avversari ne approfittano con un gap più largo di quanto abbia detto il campo (80-63). A Savigliano, primo insuccesso stagionale per l’Under 13 Gold. I Leopardi patiscono l’emozione in un campo sempre complesso, contro una squadra cinica con individualità importanti, che tiene il piede pigiato sull’acceleratore fino alla fine (85-63).

DR2 UBC

BEA CHIERI-UBC BASKET CHIERI 65-64

U19 GOLD

BEA CHIERI-SALUZZO 70-83

Parziali: 9-23; 30-45; 47-63

BEA Chieri: Picco 4, Passatore, Giachino 11, Conti 17, Viggiano 12, Mout , Bosio 15, Menegatti , Gaiotti , Spanu 9, Di Lernia 2 , Galluccio. All. Darrigo Ass. Manzini, Acc. Mout.

U19 REGIONALE

BEA CHIERI NERO-BEA CHIERI ARANCIONE 21-99

Parziali: 6-36; 10-64; 16-78

BEA Chieri Nero: Stoian 6, Cordero 2, Santoro, Bonetti 2, Marca, Chiara, Traversari 2, Costamagna 4, Griva 3, Signetti N.E., Brancaglion 2, Rullo. All. D’Angelo, Ass. Lafiosca.

BEA Chieri Arancione: Spennato 6, Tarantino 9, Zanzon 11, Vacca 4, Reinaudo Tom. 14, Ricci 15, Petrin 2, Mosso 8, Mastrocola 5, Sidari, Dalmasso 5, Gentilini 20. All. Pirocca, Ass. Paoletta, Acc. Castelli.

U17 ECCELLENZA

MONCALIERI-BEA CHIERI 68-63

Parziali: 15-15; 37-28; 52-43

BEA Chieri: Ursu 2, Mouaddine, Zanzon 6, Menegatti, Longo 6, Beccaria, Calò, Peverini 14, Serratore, Coltiletti 7, Orlando 5, Di Lernia 23. All. Corrado,Ass. D’Angelo, Acc. Calò.

U17 GOLD

SALUZZO-BEA CHIERI 69-46

BEA CHIERI-FRANZIN VAL NOCE 107-56

Parziali: 28-17; 51-29; 79-48

BEA Chieri: Di Giorgio 6, Fatai 4, Porcu 4, Fornaca 8, De Mita 6, D’Amore 15, Parise 2, Marino 21, Murolo 12, Arduino 18, Mariani 6, Chiarina 5. All. Bonifacio, Ass. Cristina, Acc. Smeriglio.

U17 REGIONALE

PALLACANESTRO NICHELINO-BEA CHIERI 33-62

Parziali: 14-11; 18-32; 24-45

BEA Chieri: D’Acunti 2, Lepori 4, Percudani 2, Testa 0, Sacchero 1, Cartolaro 6, Vitrotti 2, Ambruoso 2, Rocco 4, Dimonte 2, Ćosić 33, Pagano 4, All. Colli.

U17 UISP

BEA CHIERI-5PARI 65-60

Parziali: 16-15; 29-25; 42-44

BEA Chieri: Antonioli 2, Battagia 15, Dardano N. 6, Dardano S. 2, Lepori 9, Percudani 7, Rigo 0, Sacchero 14, Testa 4, Varga 0, Vaschetto 0, Vitrotti 6, All. Grimaldi.

U17 FEMMINILE

BEA CHIERI- BANCA BTM CARMAGNOLA 29-74

Parziali: 4-18; 17-39; 26-52

BEA Chieri : Di Dedda ,Catasso , De Stefano , Favata 7, Tarantini 3, Martino 7, Trombetta , Pavone, Contino 1, Mosso , Oliveri 3, Petrellese 8. All. Colò, Ass. Bergese.

U15 ECCELLENZA

PALLACANESTRO VADO-BEA CHIERI 71-73

Parziali:14-15; 31-33; 54-51

BEA Chieri: Zanzon 31, Zvulun 3, Iudicelli 2, Cordero, Marocco 10, Goria 11, Moschillo 2, Audisio 3, Silvestro 1,Vay 10. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Domenino.

U15 REGIONALE

BEA CHIERI ARANCIONE -EBE PORTE PANCALIERI 59-57

Parziali: 11-14; 31-35; 43-49

BEA Chieri: Fornaca 5, Campana 4, Mariani, Faro 4, Pupeschi 12, Jarca 10, Fabeni 12, Navone 4, Franchi 2, Maglio 2, Colombo 2, Longo 2. All. Bertulessi, Ass. Cristina.

OLIMPO BASKET ALBA-BEA CHIERI NERO 60-61.

U15 FEMMINILE

BEA CHIERI- BANCA BTM CARMAGNOLA 41-73

Parziali : 7-22; 12-39; 26-55

BEA Chieri: Di Dedda, Santoro 5, De Stefano 7, Colucci 8, Tarantini 5, Nastasi 4, Catasso 3, Datta 5, Della Croce, Petrellese, Dimonte 4. All. Colò, Ass. Bergese.

U14 GOLD

AREA PRO-BEA CHIERI 80-63

Parziali: 15-21; 38-36; 60-56

BEA Chieri: Bergano, Gaone 13, Ferrero 2, Marzucchi, Monticone 18, Capriati 6, En Nadher 2, Ascolesi 14, Pianfetti 4, Poggi, Zamfirov 2, Dodaj 2. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

U13 GOLD

AMATORI BASKET SAVIGLIANO-BEA CHIERI 85-63

BEA Chieri: Figliuolo 4, Bertulessi 17, Violante 11, Thiam 14, Orrù 2, Di martino, Colombo 2, Ferreli 2, Bordignon 2, Moschillo 9, Cuscunà 2, Piovano, All. Manzini, Ass. Lafiosca, Acc. Ferreli.