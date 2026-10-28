Due keniani alla 19ª Apple Run di Cavour
La gara in programma domenica 1 novembre, si arricchisce con due keniani pronti a sfidare i migliori specialisti italiani. Al via anche Silvia Zampaglione, Laura Restagno e Miriam Madi, in una gara che promette spettacolo sui 10 km omologati Fidal
Non potevano mancare i keniani alla 19esima edizione della Apple Run, in programma domenica 1° novembre 2026 a Cavour (Torino). Sui 10 km omologati Fidal del tracciato – con partenza e arrivo in piazza Marconi – saranno in gara Naason Kipkorir Cheruyot e Kelvin Karyuki Cachaga. «Il primo ha un personale di 28’50” sui 10 km e 1 ora 02’28” sulla mezza maratona – annuncia Mauro Riba, responsabile tecnico della gara – Il secondo ha già corso in 29’22” e 1.02’26”». I due si inseriscono di prepotenza nel lotto dei favoriti, che comprende i portacolori del Battaglio Cus Torino Francesco Breusa ed Emanuele Santelli, il marocchino dell’Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo Ezzouhti Abdelkarim e il rappresentante dell’Atletica Saluzzo Gianluca Ferrato.
Tra le donne, il miglior accredito è il 34’06” della campionessa regionale Silvia Zampaglione (Battaglio Cus Torino). Seguono Laura Restagno (Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 36’20” e Miriam Madi (Atletica Fossano) con 36’21”.
I record della manifestazione sono il 29’11 del keniano Stephen Kesghei (2025) e il 32’23” dell’etiope Tegeng Adissalem Belay (2022).
La partenza è prevista per le 10: come da tradizione, ogni concorrente riceverà 8 chilogrammi di mele come premio di partecipazione. La gara – organizzata dall’Applerun Team di Marco Isoardi, Mauro Riba e Martina Mercol sarà valida per il circuito CorriPiemonte 2026.
Apple Run è il prologo di Tuttomele, la fiera che si aprirà il 7 novembre con oltre 300 stand dedicati al meglio della produzione frutticola nazionale. Nell’ambito della fiera si tornerà a parlare di atletica domenica 15 novembre con la presentazione alla Biblioteca Comunale del romanzo di Tony Rapisarda, “Il ragazzo di fuoco” (L’arca di Noè). Rapisarda, nel 1982, corse a soli diciassette anni i 10000 in 29’56”, tempo ancora inarrivato per i pari età italiani. A vent’anni si trasferì a Lille dove continuò a correre raggiungendo la maglia della nazionale francese. Oggi si divide tra l’attività di dirigente di banca e la letteratura.
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