Due keniani alla 19ª Apple Run di Cavour

Non potevano mancare i keniani alla 19esima edizione della Apple Run, in programma domenica 1° novembre 2026 a Cavour (Torino). Sui 10 km omologati Fidal del tracciato – con partenza e arrivo in piazza Marconi – saranno in gara Naason Kipkorir Cheruyot e Kelvin Karyuki Cachaga. «Il primo ha un personale di 28’50” sui 10 km e 1 ora 02’28” sulla mezza maratona – annuncia Mauro Riba, responsabile tecnico della gara – Il secondo ha già corso in 29’22” e 1.02’26”». I due si inseriscono di prepotenza nel lotto dei favoriti, che comprende i portacolori del Battaglio Cus Torino Francesco Breusa ed Emanuele Santelli, il marocchino dell’Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo Ezzouhti Abdelkarim e il rappresentante dell’Atletica Saluzzo Gianluca Ferrato.