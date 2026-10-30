Acqua Sant’Anna Cuneo: un’altra grande sfida, domenica arriva Civitanova

Dopo il debutto casalingo contro i campioni d’Italia di Perugia e la trasferta di Milano, per l’ Acqua Sant’Anna Cuneo è già tempo di un altro grande appuntamento. Domenica , con fischio d’inizio alle ore 18 , il palasport di San Rocco Castagnaretta tornerà a ribollire per la terza giornata d’andata del campionato di SuperLega, che metterà di fronte alla formazione di coach Matteo Battocchio la Cucine Lube Civitanova . Una sfida di grande fascino, che riporta alla memoria le battaglie epiche tra piemontesi e marchigiani, quando la formazione di Civitanova era ancora targata Macerata e le due squadre davano vita a confronti di altissimo livello tecnico e agonistico.

C’è grande attesa in città per vedere all’opera una delle formazioni più prestigiose della pallavolo italiana, guidata in panchina da Giampaolo Medei e caratterizzata da un roster ricco di talento ed esperienza. Un appuntamento che promette spettacolo e che avrà come partner di giornata Targa Srl, sponsor del Match Day.

La Lube si presenta a Cuneo con il morale alto e un avvio di stagione impeccabile: due vittorie nelle prime due giornate, sei set conquistati e nessuno perso, grazie ai successi ottenuti in trasferta a Verona e in casa contro Padova. La squadra marchigiana ha rinnovato e arricchito il proprio organico in estate, inserendo diversi elementi provenienti da altre realtà italiane e internazionali. Tra i nuovi arrivi figura senza dubbio la figura del palleggiatore bulgaro Simeon Nikolov, reduce dall’esperienza al Lokomotiv Novosibirsk e figlio del grande Vlado, protagonista dello scudetto di Cuneo nel 2010, e che alla Lube ritrova il fratello Aleksandar. Il gruppo può contare su giocatori di spessore come appunto lo schiacciatore Aleksandar Nikolov, che con Bottolo forma il tandem di posto-4, l’opposto Loeppky, i centrali Gargiulo e Howe e il libero Fabio Balaso, punto di riferimento della seconda linea. A rendere ancora più particolare la stagione della Lube è il nuovo ruolo di Marko Podraščanin, che ha lasciato la pallavolo giocata per intraprendere il percorso dirigenziale all’interno del club marchigiano.

Dall’altra parte della rete, però, ci sarà una Cuneo determinata a giocarsi le proprie carte e a mettere in difficoltà una delle favorite del campionato. I due tie-break persi di misura nelle prime giornate, prima contro Perugia davanti ai 4.100 spettatori del palasport e poi all’Allianz Cloud contro Milano, hanno lasciato in eredità indicazioni incoraggianti. La formazione biancoblù ha dimostrato di poter competere, di avere carattere e di saper tenere testa ad avversari di alto livello. Ora l’obiettivo è trasformare queste prestazioni in un risultato positivo, contando anche sulla spinta del pubblico di casa.

I precedenti della scorsa stagione sorridono alla formazione marchigiana, vittoriosa in entrambe le occasioni per 3-0. Ma la nuova sfida si presenta con una Cuneo desiderosa di invertire la tendenza e di regalare ai propri tifosi una prestazione di grande intensità.

A presentare il confronto è lo schiacciatore iraniano Poriya, ex della giornata, che conosce bene l’ambiente della Lube, avendo vestito la maglia della formazione marchigiana per alcuni mesi nella passata stagione. Il giocatore traccia innanzitutto un bilancio positivo delle prime due uscite stagionali dell’Acqua Sant’Anna Cuneo, focalizzando l’attenzione su Milano: «Penso che abbiamo iniziato bene il campionato. Siamo riusciti a conquistare due punti, anche se forse nell’ultima partita siamo stati forse un po’ ingenui a tratti. Ingenuità costate la vittoria, ma abbiamo giocato bene».

Sulla gara di domenica, Poriya non nasconde le difficoltà che attendono i biancoblù: «Civitanova è un’ottima squadra, molto forte, dovremo giocare con tutte le nostre forze contro di loro. Sarà una partita molto dura, dovremo mantenere la concentrazione al massimo».

L’esperienza maturata in maglia Lube gli permette di conoscere il valore dell’avversario: «Penso che la Lube sia una delle migliori squadre del campionato, con giocatori forti. Per noi si preannuncia una partita difficile, dovremo dare il massimo. Ho degli amici a Civitanova, ma in campo saremo avversari».

Infine, l’appello al pubblico cuneese, già protagonista di una grande risposta in occasione della gara contro Perugia: «Penso che i tifosi possano darci ancora più carica per giocare: nella partita contro Perugia ci hanno sostenuto tantissimo e ci hanno dato una grande mano. Chiedo loro di venire sempre più numerosi alle partite e di sostenere la squadra e la città».

Grande rispetto per l’avversario anche da parte della Lube, con l’AD Albino Massacesi che mette in guardia i suoi giocatori: «Lancio un avvertimento in vista della trasferta a Cuneo. Affronteremo una rivale competitiva, alla quale non dovremo concedere occasioni. Ci attendono un palasport caldissimoe una squadra ben impostata».

Prima del fischio d’inizio sarà consegnato un riconoscimento speciale ad Alice Minetti, atleta cuneese specializzata nella corsa in montagna, nel trail running, nello skyrunning e nelle gare vertical. Alice è stata nominata «Atleta dell’anno» dalla sezione cuneese dell’UNVS e scelta dall’ATL del Cuneese come testimonial per la promozione dello sport e del territorio.

La società invita tutti i tifosi ad arrivare al palasport con un congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio della gara, così da evitare code agli ingressi (cancelli aperti dalle 16,30), ma anche partecipare all’estrazione dei premi riservati al pubblico e, soprattutto, assistere all’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento prepartita.

PREVENDITA ATTIVA PER CIVITANOVA E MONZA

Prosegue la prevendita dei biglietti per la sfida di domenica contro la Cucine Lube Civitanova, ma i tifosi possono già assicurarsi anche un posto per il prossimo appuntamento casalingo dell’Acqua Sant’Anna Cuneo. Mercoledì 4 novembre, alle ore 20.30, il palasport di San Rocco Castagnaretta ospiterà infatti il confronto con la Vero Volley Monza, valido per il quinto turno di campionato e inserito nel Match Day GSC Cuneo. I biglietti per entrambe le partite sono disponibili online sulla piattaforma Liveticket.it e presso il punto vendita Energia Pulita, in corso Nizza 29 a Cuneo. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18, e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

DEFINITO IL CALENDARIO DALLA SESTA ALLA DECIMA GIORNATA

Cinque appuntamenti tra novembre e dicembre per i biancoblù. È stato definito il calendario delle partite di SuperLega dalla sesta alla decima giornata, con date, orari e programmazione televisiva degli incontri che vedranno protagonista l’Acqua Sant’Anna Cuneo. Il programma si aprirà venerdì 20 novembre, alle ore 20.45, con la sfida casalinga contro Verona, trasmessa in diretta su Rai Sport. Seguiranno due trasferte: domenica 29 novembre, alle ore 17, a Padova, con diretta su VBTV, e mercoledì 2 dicembre, alle ore 20, a Modena, con diretta su DAZN e VBTV. Domenica 6 dicembre i biancoblù torneranno al Palasport di Cuneo per affrontare Piacenza alle ore 18, con diretta su VBTV. Il ciclo di incontri si concluderà domenica 13 dicembre in trasferta contro Cisterna, con fischio d’inizio alle ore 17 e diretta su VBTV.

Di seguito il calendario completo:

- 6ª giornata – Venerdì 20 novembre, ore 20.45: Acqua Sant’Anna Cuneo – Verona (Rai)

- 7ª giornata – Domenica 29 novembre, ore 17: Padova – Acqua Sant’Anna Cuneo (VBTV)

- 8ª giornata – Mercoledì 2 dicembre, ore 20.30: Modena – Acqua Sant’Anna Cuneo (DAZN-VBTV)

- 9ª giornata – Domenica 6 dicembre, ore 18: Acqua Sant’Anna Cuneo – Piacenza (VBTV)

- 10ª giornata – Domenica 13 dicembre, ore 17: Cisterna – Acqua Sant’Anna Cuneo (VBTV)