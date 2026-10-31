Sebastiano Bianchi torna alla Paffoni Fulgor Basket

Un ritorno in rossoverde per Sebastiano Bianchi, che vestirà nuovamente la maglia della Paffoni Fulgor Basket. Nato a Omegna, giocatore versatile e di grande esperienza nella categoria, Bianchi torna a casa per la sua terza avventura con la Fulgor, dopo le parentesi delle stagioni 2013/2014 e 2016/2017.

Reduce da un lungo percorso tra San Giorgio e Legnano, dove è stato protagonista di tante battaglie sportive proprio contro i rossoverdi, Bianchi rappresenta un innesto prezioso per lo scacchiere di coach Michele Belletti. Ala forte di ruolo, può ricoprire anche la posizione di centro in quintetti più dinamici o quella di ala piccola in assetti più strutturati, garantendo fisicità, esperienza e duttilità tattica.

Le parole del DS Picazio: «Staff, giocatori e Club sono felicissimi di accogliere Sebastiano. È un giocatore esperto, che saprà darci grande solidità. Si allena con noi già da qualche tempo, conosce bene il gruppo e non vediamo l'ora di vederlo in campo con la maglia rossoverde».

L'entusiasmo di Sebastiano Bianchi: «In questi due mesi trascorsi insieme alla squadra mi sono trovato subito in sintonia con i compagni e ho ricevuto un'ottima accoglienza da parte di tutto il gruppo, dello staff e della società. Il mio compito, in campo e durante la settimana, sarà quello di portare impegno, fisicità ed esperienza, mettendo a disposizione del coach la mia versatilità in base alle esigenze della squadra. L'obiettivo è contribuire ad affrontare al meglio questo campionato. La partenza è stata faticosa, ma nelle ultime settimane abbiamo intrapreso un percorso positivo. Voglio aiutare la squadra a proseguire su questa strada e a continuare a crescere».

Bianchi sarà già a disposizione dello staff rossoverde a partire dalla trasferta di domenica a Lumezzane.