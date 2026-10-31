Sebastiano Bianchi torna alla Paffoni Fulgor Basket
Il cestista omegnese vestirà nuovamente la maglia rossoverde per la sua terza esperienza con la Fulgor
Un ritorno in rossoverde per Sebastiano Bianchi, che vestirà nuovamente la maglia della Paffoni Fulgor Basket. Nato a Omegna, giocatore versatile e di grande esperienza nella categoria, Bianchi torna a casa per la sua terza avventura con la Fulgor, dopo le parentesi delle stagioni 2013/2014 e 2016/2017.
Reduce da un lungo percorso tra San Giorgio e Legnano, dove è stato protagonista di tante battaglie sportive proprio contro i rossoverdi, Bianchi rappresenta un innesto prezioso per lo scacchiere di coach Michele Belletti. Ala forte di ruolo, può ricoprire anche la posizione di centro in quintetti più dinamici o quella di ala piccola in assetti più strutturati, garantendo fisicità, esperienza e duttilità tattica.
Le parole del DS Picazio: «Staff, giocatori e Club sono felicissimi di accogliere Sebastiano. È un giocatore esperto, che saprà darci grande solidità. Si allena con noi già da qualche tempo, conosce bene il gruppo e non vediamo l'ora di vederlo in campo con la maglia rossoverde».
L'entusiasmo di Sebastiano Bianchi: «In questi due mesi trascorsi insieme alla squadra mi sono trovato subito in sintonia con i compagni e ho ricevuto un'ottima accoglienza da parte di tutto il gruppo, dello staff e della società. Il mio compito, in campo e durante la settimana, sarà quello di portare impegno, fisicità ed esperienza, mettendo a disposizione del coach la mia versatilità in base alle esigenze della squadra. L'obiettivo è contribuire ad affrontare al meglio questo campionato. La partenza è stata faticosa, ma nelle ultime settimane abbiamo intrapreso un percorso positivo. Voglio aiutare la squadra a proseguire su questa strada e a continuare a crescere».
Bianchi sarà già a disposizione dello staff rossoverde a partire dalla trasferta di domenica a Lumezzane.
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