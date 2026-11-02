Club76: i risultati del weekend

A cominciare dalla Serie B1, che cede 1-3 in casa contro Ascot Lasalliano (26-28, 19-25, 25-21, 27-29). La gara è molto divertente ed è giocata intensamente da entrambe le formazioni, ma vede prevalere Ascot, che si dimostra più quadrata e attenta, soprattutto nelle fasi più concitate e finali dei set. Troppi gli errori delle ragazze di coach Milano: 39 totali contro 24 e 13 nel quarto set, che alla fine hanno penalizzato le chieresi. Da segnalare, però, i 17 punti di Wafo, i 16 di Occelli e i 13 di Falcone. La prossima gara si giocherà domenica 8 novembre alle 18 a Pavia contro UIV.