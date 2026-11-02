Il Basket College Novara torna a vincere

Un successo costruito attraverso il gioco e il contributo del gruppo, con Mohamed “Momo” Fam, Riccardo Cucchi e Samuele Liberali protagonisti in attacco: rispettivamente 25, 21 e 19 punti, per un totale di 65. Il margine conclusivo non restituisce pienamente l’andamento di un incontro che il College ha condotto con vantaggi importanti, senza però riuscire a chiuderlo prima dell’ultimo, sofferto possesso.

La partita: il College prende il comando, Chieri rientra nel finale

Dopo una partenza favorevole a Chieri, avanti 9-4, Novara trova rapidamente ritmo e soluzioni offensive. Fam e Cucchi realizzano sette punti ciascuno nel primo periodo, contribuendo al sorpasso e al 23-14 della prima sirena.

La seconda frazione consolida il vantaggio collegiale. Liberali firma dodici punti nel quarto, il College raggiunge il 30-14, assorbe un primo tentativo di recupero degli avversari e torna ad allungare. All’intervallo il punteggio è 45-29: sedici lunghezze che premiano un primo tempo giocato con efficacia.

Nella ripresa Chieri si affida soprattutto a Magui Drame, autore di tredici punti nel terzo periodo. Il College risponde con nove punti di Cucchi nella frazione, mantiene il controllo e arriva al trentesimo sul 68-55. L’avvio dell’ultimo quarto produce un nuovo allungo: un 9-0 porta Novara sul 77-58, a poco più di sette minuti dalla conclusione.

Gli ospiti hanno tuttavia il merito di non rinunciare. Drame aggiunge altri tredici punti e BEA recupera progressivamente terreno, fino all’84-83 a undici secondi dalla fine. Il risultato non cambia più: il College conserva la vittoria, pur dovendo affrontare un finale ben più impegnativo di quanto il vantaggio accumulato lasciasse immaginare.

Due punti importanti, accompagnati dalla consapevolezza che la crescita della squadra passa anche da una migliore gestione delle fasi conclusive. La soddisfazione per il risultato va quindi di pari passo con il lavoro sugli aspetti da correggere.

I protagonisti e il contributo del gruppo

Fam conclude con 25 punti, dieci canestri da due, una tripla e due liberi. Cucchi ne realizza 21, con quattro triple, mentre Liberali chiude a 19, con tre canestri dall’arco. Complessivamente il College segna nove triple, contro le cinque di Chieri.

Alla produzione dei tre principali realizzatori si aggiungono i 5 punti di Gabriele Andretta, i 4 di Pietro Beretta, i 3 di Lorenzo Giustina e del capitano Matteo Sassi, i 2 di Gianluca Cristiano e Daniel Chebotarov. In campo anche Matteo Zoppellaro, in una rotazione che ha coinvolto dieci giocatori. Per Chieri spiccano i 33 punti di Drame, seguito da De Santis con 19, Possekel con 12 e Tagliano con 10.

Nell’analisi della gara trova spazio anche il peso della lunetta, particolarmente rilevante nella rimonta ospite: Chieri chiude con 16/20, Novara con 7/11; Drame, da solo, realizza 13 liberi su 15 tentativi. Nell’ultimo periodo il confronto è 10/13 per BEA e 2/4 per il College. Alcune interpretazioni dei contatti hanno lasciato perplessità sul versante novarese; resta comunque la necessità di lavorare sulla gestione del vantaggio, senza affidare la lettura del finale a un solo fattore.

Il ringraziamento a Galliate

Anche per la settima giornata, l’indisponibilità del PalaSartorio per le competizioni, legata alle note vicende della sostituzione dei canestri e delle successive certificazioni, ha reso necessario disputare la gara casalinga fuori città.

Basket College Novara rivolge un sincero ringraziamento al Comune di Galliate e a Basket Galliate, la cui disponibilità ha consentito lo svolgimento dell’incontro. Un aiuto concreto, che si aggiunge all’ospitalità precedentemente ricevuta a Borgomanero e conferma il valore della collaborazione tra le realtà sportive del territorio. Grazie anche ai tifosi e alle famiglie che hanno accompagnato la squadra: il loro sostegno resta prezioso, soprattutto in una stagione iniziata senza poter contare sulla continuità del proprio campo. Il College riparte da questa vittoria, dai suoi meriti e dalle indicazioni da trasformare in lavoro. Ora testa alla prossima, con lo stesso impegno e con l’obiettivo di crescere ancora.

TABELLINI

Basket College Novara – BEA Chieri 84-83

Parziali (23-14; 22-15; 23-26; 16-28)

Progressivo (23-14; 45-29; 68-55; 84-83)

BASKET COLLEGE NOVARA 84: Andretta 5 (0), Fedeli n.e., Giustina 3 (1), Fam 25 (1), Cucchi 21 (4), Zoppellaro 0 (0), Beretta 4 (0), Cristiano 2 (0), Amendola n.e., Liberali 19 (3), Sassi 3 (0), Chebotarov 2 (0). Allenatore: Stefano Boselli.

BEA CHIERI 83: Mout 0 (0), Bosio 0 (0), Musto 5 (1), Possekel 12 (1), De Mita 0 (0), Lissiotto 0 (0), De Santis 19 (2), Drame 33 (0), Conti 2 (0), Viggiano 2 (0), Tagliano 10 (1). Allenatore: Ciro Musto.

Tra parentesi le triple realizzate.