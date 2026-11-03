Twin Towns Langhe Roero al PalaLanghe

Le Twin Towns hanno inaugurato il campionato di Serie C lo scorso 1 Novembre in trasferta contro il Bea Chieri con una bella vittoria. È scesa in campo la squadra senior che disputerà il campionato 2026-2027, con vivacità, conducendo un gioco dinamico. Una buona prova di squadra per le Twin, che domenica 8 novembre alle 19 ospiteranno le Gators nella prima partita della stagione in casa, al PalaLanghe di Alba. Infatti, per la prima volta nella storia delle squadre di basket femminile del territorio e delle bianco alate, le Twin Towns giocheranno le partite di casa ad Alba, allo storico Pala Langhe, continuando ad allenarsi anche nella palestra di La Morra.

Unite dal motto “Tu sei me – io sono te - noi siamo Twin”, promosso dall’Associazione Twin Towns, le ragazze sul campo e l’Associazione a cui fanno capo nella società hanno l’obiettivo di consolidare la pallacanestro femminile in Langhe e Roero, rafforzare e ampliare la community sportiva oltre la cerchia di parenti e amici, promuovere lo sport come strumento di inclusione, benessere e crescita, oltre ad offrire alle giovani modelli positivi e autentici sui social in alternativa a quelli superficiali.

Novità anche per le Under 17

Nasce la sinergia tra Twin Towns e Novipiù Campus Piemonte, una collaborazione con Olimpo Alba dedicata alla crescita del nostro settore giovanile. A partire da questa stagione, le nostre atlete più giovani disputeranno il campionato Under 17 Femminile indossando i colori del Novipiù Campus Piemonte. ​Mentre la nostra prima squadra continua il proprio cammino nel campionato di Serie C Femminile, questo accordo rappresenta un passo fondamentale per dare continuità al percorso tecnico e umano delle nostre ragazze, offrendo loro un contesto stimolante e di alto livello in cui confrontarsi e migliorare ogni settimana. Unendo passione, valori e competenze sul campo, costruiamo solide basi per il basket femminile del territorio, la cui tradizione affonda negli anni ’50 quando alcune pioneristiche ragazze sfidavano i pregiudizi e le convenzioni del tempo allenandosi all’aperto fra i campi o in palestre di fortuna.

Da quando nel 1959 Franca Magliano e le sue compagne giocavano ad oggi, è passato molto tempo ma il settore femminile continua a soffrire di preclusioni e limiti imposti da un pensiero condiviso non più attuale. La società spera di poter in futuro allargare le collaborazioni come quella tra Twin Towns e Novipiù Campus ad altre realtà del territorio.

Il gruppo è composto dalle giovanissime ragazze del territorio:

7 Chiara Calvetto

11 Giada Garau

77 Vittoria Rivetto

5 Ludovica Bogliatto

2 Fatou Dieye

8 Alessia “Moscee” Zotaj

10 Giorgia De Finis

4 Margherita Orlando

23 Gloria Fusato

3 Vittoria Gatto

31 Adele Bongiovanni

16 Cecilia Fazzone

20 Beatrice Bonetto - cap

21 Matilde Sperati

Alla guida in panchina il coach Christian Sopegno. Lo sostengono il Presidente Isabella Fissore e i dirigenti Giuliano De Finis, Roberto Bogliatto, Enrico Rivetto e Maddalena Capellino.