#NoClubsNoVolley: Cuneo Volley al fianco dei Club

La possibile riforma dei calendari FIVB 2028-2032 preoccupa per le ricadute sportive, organizzative ed economiche sulle società: tutelare i Club significa proteggere il futuro dell’intero movimento pallavolistico
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Pubblicato il 03.11.2026, 14:48

2 min

Il Cuneo Volley condivide la posizione espressa dalla @sirsafetyperugia e le preoccupazioni legate alla possibile riforma dei calendari FIVB per il quadriennio 2028-2032. La prospettiva di una sospensione dei campionati nel periodo compreso tra dicembre e gennaio, per consentire lo svolgimento delle attività delle Nazionali, desta forte preoccupazione per le possibili ripercussioni sull'operato dei Club. Una simile decisione rischierebbe di incidere significativamente sulla regolarità e sulla continuità dell'attività agonistica, sulla programmazione tecnica delle squadre e sulla gestione dei tempi di recupero degli atleti, oltre ad aumentare in modo esponenziale il rischio infortuni.

Le società sportive costituiscono un pilastro imprescindibile per lo sviluppo e la valorizzazione della pallavolo. Salvaguardarne l'attività e riconoscerne la centralità significa preservare gli equilibri e il futuro dell'intero movimento pallavolistico.

A destare ulteriore preoccupazione sono le pesanti conseguenze economiche che una simile interruzione potrebbe comportare per le società, chiamate ogni stagione a sostenere investimenti significativi e a garantire una gestione finanziaria sostenibile. Una modifica così rilevante del calendario agonistico rischierebbe di compromettere gli equilibri di bilancio, incidendo sugli accordi commerciali, sulle partnership e sugli impegni assunti nei confronti degli sponsor, oltre a mettere in discussione la programmazione degli investimenti futuri. Un aspetto che non può essere sottovalutato, soprattutto alla luce degli sforzi economici e organizzativi che i Club affrontano per garantire competitività, professionalità e continuità ai propri progetti sportivi.

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