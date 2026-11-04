BEA Chieri: le gare delle settimana
Settimana di successi per i gruppi Under 19. I ragazzi impegnati nel campionato senior di DR2 superano Polisportiva Montatese, grazie a un buon secondo quarto in cui mettono al sicuro la gara (60-47). Nel campionato Gold, i Leopardi doppiano Campus Alba con una bella vittoria che riscatta la sconfitta della scorsa settimana (94-42). In Uisp, gli Arancioni superano in trasferta Pnc Cirié.
Termina con un po’ di rammarico la gara dell’Under 17 Eccellenza con i torinesi di Don Bosco Crocetta. Nonostante diverse assenze, i chieresi conducono in testa buona parte dell’equilibrato incontro e riescono ad allungare dopo l’intervallo lungo. Solo sul finale, gli avversari ricuciono e rimontano, strappando i due punti al PalaGialdo. Prova da dimenticare per l’Under 17 Gold, che lascia i due punti sul campo del Granda College Cuneo (71-52). Vittoria, invece, per il gruppo Uisp, impegnato in trasferta con la Polisportiva Bruinese (33-69). L’Under 17 Femminile cede (5-95) alla Scuola Basket Asti.
Per l’Under 15 Regionale, BEA Arancio si aggiudica il derby dei Leopardi con BEA Nero (26-54), mentre l’Under 15 Femminile supera Campus Piemonte in trasferta (44-54).
Niente da fare per l’Under 14 Gold ospite di Grugliasco (50-84), mentre l’Under 14 Regionale conquista due punti nella gara casalinga con Auxilium Ad Quintum (76-61). Doppia vittoria anche per l’Under 13 Gold, per il gruppo Uisp con Eridania (43-51) e per il gruppo Femminile nella gara d’esordio con Area Pro (63-30).
DR2
BEA CHIERI-POLISPORTIVA MONTATESE 60-47
Parziali: 20-17; 34-25; 46-37
BEA Chieri: Picco 5, Passatore 6, Giachino 10, Mout, Bosio, Minetti, Dioum 9, Gaiotti 8, Destefanis, Spennato, Spanu 12, Sortino 10. All. Manzini, Ass. Pirocca.
U19 GOLD
BEA CHIERI-CAMPUS ALBA 94-42
Parziali: 28-11; 44-17; 67-31
BEA Chieri: Picco 4, Passatore 13, Giachino 9, Viggiano 2, Mout 13, Bosio 17, Galluccio N.E., Conti 9, Gaiotti 11, Peverini 14, Di Lernia 2. All. D’Arrigo, Ass. Manzini, Musto.
U19 UISP
PNC CIRIE’-BEA CHIERI 52-72
U17 ECCELLENZA
BEA CHIERI-CROCETTA 65-67
Parziali: 17-17; 34-34; 55-47
BEA Chieri: Ursu, D’Amore, Menegatti 12, Longo 13, Beccaria 2, Calò NE (infortunato), Peverini 17, Orlando, Serratore, Coltiletti 7, Murolo, Di Lernia 14. All. Corrado, Ass. D’Angelo, Acc. Calò.
U17 GOLD
GRANDA COLLEGE CUNEO – BEA CHIERI 71-52
Parziali: 15-4; 36-18; 58-37
BEA Chieri: Di giorgio 10, Fatai 7, Porcu 5, De Mita, Parise 4, Marino, Violante 12, Zuccarello 2, Spano, Arduino 7, Mariani 2, Chiarina 3, All. Bonifacio, Ass. Lafiosca.
U17 UISP
POLISPORTIVA BRUINESE-BEA CHIERI 33-69
Parziali: 5-18; 14-30; 20-45
BEA Chieri: Antonioli 5, Battaggia 14, D’Acunti 4, Dardano M. 12, Dimonte 4, Percudani 0, Rigo 3, Sacchero 8, Testa 6, Varga 2, Vaschetto 0, Dardano S. 11, All. Grimaldi.
U17 REGIONALE
BEA CHIERI-SBA ASTI 55-95
Parziali: 14-27; 21-47; 32-69
BEA Chieri: D’Acunti 8, Lepori 9, Antonioli, Testa 4, Sacchero 2, Dardano M. 5, Vitrotti, Ambruoso 5, Rocco 6 , Dimonte, Ćosić 14, Pagano 2, All. Colli.
U17 FEMMINILE
GRANDA COLLEGE BASKET-BEA CHIERI 43-37
Parziali: 8-12; 21-19; 32-26
BEA Chieri: Di Dedda, Santoro 1, De Stefano, Favata 11, Tarantini 3, Martino 13, Trombetta, Pavone, Contino 2, Mosso 1 , Oliveri 2, Petrellese 4. All. Colò, Ass. Bergese.
U15 REGIONALE
BEA CHIERI NERO-BEA CHIERI ARANCIO 26-54
U15 FEMMINILE
CAMPUS PIEMONTE BASKET-BEA CHIERI 44-54
Parziali: 11-15; 22-24; 33-42
BEA Chieri: Di Dedda, Santoro 6, De Stefano 3, Colucci 7, Tarantini 12, Nastasi 6, Catasso 3, Datta 1, Della Croce, Petrellese 16, Dimonte. All. Colò.
U14 GOLD
BEA CHIERI-GRUGLIASCO 50-84
U14 REGIONALE
BEA CHIERI-AUXILIUM AD QUINTUM 76-61
Parziali: 18-18; 35-28; 61-43
BEA Chieri: Figliuolo 8, Di Martino 4, Bosio 10, Nardone 18, Calcagno 8, Burzio, Bacci 2, Chifari, Peciarolo 2, Deiola 4, Salonia 16, Rigato 4. All. Bertulessi.
U13 UISP
ERIDANIA-BEA CHIERI 43-51
Parziali: 14-14; 28-27; 36-41
BEA Chieri: Bodnarescu, Cuscunà 18, Guido 10, Marcon, Marsal 2, Michelotti 4, Pertusio, Rossi 12, Zuppechin 5. All. Cristina.
U13 FEMMINILE
BEA CHIERI-AREA PRO 63-30
Parziali: 17-6; 35-11; 53-22
BEA Chieri: Acconciagioco 4, Sacchero 7, Monterisi 2, Isoardi 2, Fasano 16, Barba 16, Casciato L., Casciato A. 16. All. D’Angelo, Ass. Ghibaudo.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS