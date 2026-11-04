BEA Chieri: le gare delle settimana

Settimana di successi per i gruppi Under 19. I ragazzi impegnati nel campionato senior di DR2 superano Polisportiva Montatese, grazie a un buon secondo quarto in cui mettono al sicuro la gara (60-47). Nel campionato Gold, i Leopardi doppiano Campus Alba con una bella vittoria che riscatta la sconfitta della scorsa settimana (94-42). In Uisp, gli Arancioni superano in trasferta Pnc Cirié.

Termina con un po’ di rammarico la gara dell’Under 17 Eccellenza con i torinesi di Don Bosco Crocetta. Nonostante diverse assenze, i chieresi conducono in testa buona parte dell’equilibrato incontro e riescono ad allungare dopo l’intervallo lungo. Solo sul finale, gli avversari ricuciono e rimontano, strappando i due punti al PalaGialdo. Prova da dimenticare per l’Under 17 Gold, che lascia i due punti sul campo del Granda College Cuneo (71-52). Vittoria, invece, per il gruppo Uisp, impegnato in trasferta con la Polisportiva Bruinese (33-69). L’Under 17 Femminile cede (5-95) alla Scuola Basket Asti.

Per l’Under 15 Regionale, BEA Arancio si aggiudica il derby dei Leopardi con BEA Nero (26-54), mentre l’Under 15 Femminile supera Campus Piemonte in trasferta (44-54).

Niente da fare per l’Under 14 Gold ospite di Grugliasco (50-84), mentre l’Under 14 Regionale conquista due punti nella gara casalinga con Auxilium Ad Quintum (76-61). Doppia vittoria anche per l’Under 13 Gold, per il gruppo Uisp con Eridania (43-51) e per il gruppo Femminile nella gara d’esordio con Area Pro (63-30).