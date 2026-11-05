LILT Virtus Alessandria beffata al PalaConi: Vercelli passa 3-1

Seconda sconfitta consecutiva in casa per il team LILT Virtus Alessandria Pallavolo nel campionato di Prima Divisione . E questa volta non portare a casa nemmeno un punto fa particolarmente male. Dopo un avvio difficile, con sette punti di svantaggio già nel primo set, le ragazze hanno trovato ritmo e giocato alla pari per lunghi tratti. La sensazione è stata quella di essere sempre a un passo dal poter cambiare la partita. Nel secondo parziale le ragazze di coach Marcello Ferrari hanno avuto anche la possibilità di chiuderlo con due set point sfumati prima del 26-28 finale. Peccato davvero. Nel terzo set una impennata di orgoglio e una conduzione di gioco meno randomica ha maturato un parziale positivo di 25-20. Nella quarta frazione dopo aver giocato una buona prima parte di set un leggero calo nelle battute finali e qualche imprecisione di troppo hanno permesso alle vercellesi di portare a casa con un 20-25 set e partita per 1-3.

«Dobbiamo Crederci di più!» – il commento del Presidente Riccardo Romaniello - «Il campionato è lungo e abbiamo tutto il tempo per rialzarci. Ma serve più convinzione: nello sport, come nella vita, a volte è proprio credere di potercela fare che ti permette di andare oltre i tuoi limiti. Non ci aiutano nemmeno le assenze: Elena Amadio è ancora ferma, fortunatamente per un infortunio non grave, ma il rientro richiederà gradualità. Abbiamo ritrovato Martina Ronzi, ma perso Alice Polati per influenza. La fortuna, per ora, non ci sorride».

«Il nostro pubblico? Straordinario!» – affermano in Società staff tecnico e dirigenziale -«Ancora una volta avete riempito il PalaConi e sostenuto le ragazze fino all’ultimo punto. E lo avete fatto nonostante un problema al riscaldamento, indipendente dalla nostra volontà, che ha reso tutt’altro che confortevole la serata. Grazie, davvero. La vostra presenza vale tantissimo, soprattutto adesso».

Il prossimo incontro di campionato vedrà le “Virtussine” affrontare il Valenza Pallavolo nuovamente in casa, ancora al PalaConi lunedi 9 novembre alle ore 20,30, per una sfida sempre molto sentita. Speriamo che le ragazze possano, finalmente, regalare una gioia e di trovare un palazzetto caldissimo… in tutti i sensi!

Ora il dogma societario è «Testa alta, ragazze. Continuiamo a lavorare, a lottare e soprattutto a crederci. Insieme per fare la differenza».

LILT Virtus Alessandria - Multimed Volley Vercelli 1-3

Parziali (19-25, 26-28, 25-20, 20-25)