Autosped BCC Derthona, battuta d’arresto a Venezia

Sconfitta a Venezia per l’Autosped BCC Derthona: la squadra allenata da Cutugno – dopo avere giocato alla pari nel primo quarto – subìsce il parziale decisivo delle avversarie nel secondo periodo. La formazione allenata da Mazzon, priva di Villa oltre che di Santucci, allunga il proprio margine a più riprese e gestisce ogni tentativo di rimonta operato dal BCC.

Primo periodo contraddistinto dal grande equilibrio in campo: il BCC concretizza al meglio i rimbalzi offensivi conquistati e i canestri in contropiede per rimanere a contatto con la Reyer, che al 10’ conduce per 23-21. Nella seconda frazione la difesa di Venezia cresce notevolmente di tono: questo aspetto, unito alla fluidità offensiva, consente alle padrone di casa di produrre un break di 21-6 che vale il 44-27 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi l’incontro scorre sugli stessi binari nei primi minuti, poi il BCC ha una reazione di orgoglio che consente di ridurre le distanze sino al 63-49 del 30’. Nell’ultimo parziale la formazione allenata da Cutugno mette in campo grande energia per provare a rientrare ancora di più in gara ma la Reyer respinge la rimonta e vince 78-64.

Il commento di Sofia Frustaci: «Il più grande rammarico è non avere giocato il secondo quarto, che ci ha condizionato poi nella ripresa. Siamo state brave a reagire, ma contro una formazione solida ed esperta come la Reyer è difficile recuperare il gap accumulato. Abbiamo alti e bassi nelle partite, questa sconfitta sicuramente ci servirà per crescere e migliorare».

Le parole di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo giocato tre quarti alla pari contro una squadra molto fisica come Venezia, a cui faccio comunque i complimenti per la conduzione dall’inizio alla fine. Nel secondo quarto l’incontro ha preso loro direzione e nonostante i tentativi di rientro nostri sono state brave a gestire la partita».

Umana Reyer Venezia-Autosped BCC 78-64

Parziali (23-21, 44-27, 59-43)

Venezia: Pan 14, Pasa 3, Chery 7, Cubaj 16, Dojkic 11, Whittle 8, Ustby 18, Smorto 1, Sablich ne, Zuccon ne. All. Mazzon

BCC: Sitku-Varga, Conte 12, Pysmennyk 6, Caloro 1, Leonardi 5, Fondren 2, Lokoka ne, Arado 2, Frustaci 14, Dixon 12, Zanetti ne, Wnorowska 10. All. Cutugno