Paffoni, vittoria e festa al PalaCipir

La Paffoni ci mette energia e voglia fin da subito e il PalaCipir risponde con entusiasmo: vittoria e due punti preziosi per i ragazzi di coach Belletti che aprono al meglio una sette giorni che porterà i rossoverdi a giocare tre partite. 73 a 56 il finale che premia la Paffoni contro la Andrea Costa Imola.

La Paffoni parte forte con Balanzoni e Misters, arriva il 9-3 per i rossoverdi che subiscono il rientro di Imola, capace di centrare il canestro del contro-sorpasso firmato Angarica (9-11). Problemi di falli per Balanzoni, ma l’esordio dalla panchina di Bianchi è eccellente, così come l’apporto di un ispirato Angelucci (10). Al primo mini intervallo la Paffoni guida sul 27 a 23. Nel secondo periodo i ragazzi di coach Belletti registrano anche la difesa, in attacco le percentuali calano, complice anche la maggior fisicità sul pallone di Imola, ma all’intervallo lungo è la Paffoni a guidare sul 38 a 29.

L’inizio di ripresa è traumatico per la Andrea Costa: la difesa della Paffoni lascia le briciole ai biancorossi, mentre Angelucci e Misters lanciano quella sembra una definitiva fuga di Balanzoni e compagni. Il break viene subito fermato da Imola, che rientra sino al -4 con la Paffoni che ha la caparbietà di non abbassare la testa, ma anzi di aumentare i giri del motore. La schiacciata di Odah costringe al timeout coach Dalmonte, mentre prima un giro in lunetta immacolata, poi una tripla dalla propria mattonella di Misters permettono alla Paffoni di mettere la freccia (64-49). Non ha energie per la rimonta finale una già acciaccata Andrea Costa Imola, tra gli applausi del Pala Cipir vince 73-56 la Paffoni.

Paffoni Fulgor Basket Omegna – Andrea Costa Imola 73-56

Parziali (27-23, 11-6, 12-13, 23-14)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 24 (4/6, 3/8), Simone Angelucci 10 (1/2, 2/9), Elia Morandotti 9 (1/4, 1/3), Jacopo Balanzoni 9 (4/7, 0/0), Sebastiano Bianchi 5 (1/1, 1/2), Obinna Odah 5 (1/2, 1/2), Francesco Guerra 3 (0/1, 0/2), Marco Contento 3 (1/2, 0/3), Edoardo Santi 3 (0/0, 1/1), Mouhamadou Yadde 2 (1/2, 0/0), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Bracesco 0 (0/0, 0/0)

Andrea Costa Imola: Simon obinna Anaekwe 9 (3/5, 0/0), Davide Raucci 9 (3/5, 1/5), Christian luigi Kouassi 8 (3/4, 0/0), Nicolas Roli 8 (1/2, 2/5), Yordany Angarica 7 (1/4, 1/3), Giovanni Gasparin 6 (1/5, 1/5), Jacopo Preti 5 (0/2, 1/5), Alessandro Cipolla 4 (1/6, 0/1), Alessio Noferini 0 (0/0, 0/0), Manuel Saladini 0 (0/0, 0/0), William luca Wiltshire 0 (0/0, 0/0), Roberto Chessari 0 (0/0, 0/0)