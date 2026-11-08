Dodecarun, Bonino e Cappio dominano il Memorial Frova

Doppietta dei giovani della Futuratletica nel Memorial Mario Frova di cross, 19esima e terzultima tappa del circuito Dodecarun. Sui 6 km del tracciato maschile, il diciottenne Tommaso Bonino ha dato quasi un minuto al resto del gruppo, precedendo la coppia del GSA Valsesia Biolcati-Giacomini. Se Bonino era alla sua quarta partecipazione al Dodecarun (con due presenze sul podio: secondo nella prova inaugurale di Pinerolo e terzo alla Ghemme di Notte), per la coetanea e compagna di squadra Irene Cappio la gara di Borgosesia rappresentava il debutto assoluto nel circuito, salutato da un bel successo nei confronti di Sofia Castelli (Safatletica) e Stefania Pulici (Fulgor Prato Sesia).

Sempre più appassionante la classifica del Dodecarun, che ha visto un ennesimo cambio al vertice. Sul traguardo di Borgosesia il canavesano Giuliano Caresio, allievo di Walter Durbano a Rivarolo, ha superato di un solo gradino l’ex battistrada Massimo Bono (quattordicesimo contro quindicesimo posto), ma per il gioco degli scarti (fanno classifica solo i dodici migliori punteggi della stagione), ha riconquistato la vetta. Ora Caresio ha 630 punti, quattro più di Bono e 40 più di Luca Laratore. Tutto si deciderà nelle ultime due tappe: la mezza maratona Terre d’Acqua di Trino Vercellese (domenica prossima) e la Sei miglia di Piossasco (domenica 22 novembre). Tra le donne, giochi quasi fatti per l’astigiana Nadia Chiabrera (sesta a Borgosesia) che ha allargato il suo vantaggio sulle inseguitrici.

Risultati

Uomini (6 km). 1. Tommaso Bonino (Futuratletica) 20”05; 2. Biolcati (GSA Valsesia) 21”08; 3. Giacomini (GSA Valsesia) 21”17; 4. Fila (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) 22”02; 5. Rossi (GSA Valsesia) 22”10; 6. Vaiana (Fulgor Prato Sesia) 22”51; 7. Tosetti (Fulgor Prato Sesia) 23”16; 8. Cataudella (Atletica Valsesia) 23”39; 9. Vinzio (Atletica Valsesia) 23”43; 10. Massetti (GSA Valsesia) 23”46; 11. Torello Viera (GSA Valsesia) 24”05; 12. Moretti (Fulgor Prato Sesia) 24”08; 13. Bonassi (Fulgor Prato Sesia) 24”11; 14. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 24”16; 15. Bono (Robbiese) 24”37.

Donne (4 km). 1. Irene Cappio (Futuratletica) 15’34”; 2. Castelli (Safatletica) 15’48”; 3. Pulici (Fulgor Prato Sesia) 15’58”; 4. Demaria (Vittorio Alfieri) 16’37”; 5. Marrari (GSA Valsesia) 18’30”; 6. Chiabrera (Brancaleone) 18’41”; 7. Diaferia (GSA Valsesia) 19’30”; 8. Defilippi (GSA Valsesia) 19’55”; 9. Bacchetta (GSA Valsesia) 19’55”; 10. Poletti (Fulgor Prato Sesia) 19’58”; 11. Cerri (Atl. Valsesia) 20’09”; 12. Sogno (Runcard) 20’21”; 13. Lavric (Runcard) 20’32”; 14. Sezzano (GSA Valsesia) 20’55”; 15. Rabbia (Brancaleone) 20’58”.

Vincitori di categoria. SM35-40 : Rossi (GSA Valsesia) 22”10; SM45-50 : Vaiana (Fulgor Prato Sesia) 22”51; SM55-60 : Tosetti (Fulgor Prato Sesia) 23”16; SM65: Rotta (GSA Valsesia) 28”05; SF35-40 : Pulici (Fulgor Prato Sesia) 15”58; SF45-50 : Diaferia (GSA Valsesia) 19”30; SF55-60 Marrari (GSA Valsesia) 18”30; SF65+ Villabruna (Trinese) 23”18.

Questa la classifica del circuito Dodecarun dopo 19 prove