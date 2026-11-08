LILT Virtus Alessandria, l’Under 17 conquista il secondo posto

Tre punti pesantissimi per la Under 17 della LILT Virtus Alessandria Pallavolo.

Alla Palestra “Caduti per la Libertà” arriva una vittoria importantissima nello scontro diretto con il Lions Pozzolo Volley, che ha permesso al team guidato da coach Paolo Martino coadiuvato da Anna Romano di conquistare il secondo posto in classifica, a quota 9 punti, alle spalle del Novi pallavolo Blu.

Un 3-0 che non deve ingannare: è stata una partita combattuta, contro un’avversaria, quella di Marco Barbagelata, che non si è mai arresa e ha lottato fino all’ultimo pallone.

Le ragazze alessandrine sono state brave a mantenere concentrazione e lucidità nei momenti decisivi, soprattutto nel secondo e terzo set, portando a casa un risultato che vale tanto, per la classifica e per il morale!

Questa è una vittoria che apre prospettive interessanti nella corsa alla qualificazione alla seconda fase del campionato, ma in Società predicano attenzione e piedi a terra soprattutto perché il campionato ha scritto solo la quarta giornata.

«La strada è ancora lunga e sappiamo» – commenta il Presidente Riccardo Romaniello - «che ci sarà da lottare fino all’ultima giornata. Godiamoci ora questi tre importantissimi punti, con la consapevolezza che serviranno ancora tanto lavoro, concentrazione e determinazione. Una partita alla volta, senza perdere di vista il nostro obiettivo finale»

«Un grande applauso» – affermano in Società - «anche allo staff tecnico, coach Paolo Martino e Anna Romano, per il lavoro che stanno portando avanti con le ragazze. La crescita passa anche dall’impegno quotidiano in palestra.»

Prossimo incontro domenica 15 novembre

Pallavolo Ovada LILT Virtus Alessandria, Palestra di Molare alle ore 11:00

LILT Virtus Alessandria – Lions Pozzolo Volley 3-0

Parziali (25-16, 25-23, 25-21)