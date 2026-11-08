Reale Mutua Torino: brusco stop a Cremona

Si interrompe dopo cinque partite la striscia di vittorie della Reale Mutua Basket Torino , con una brusca battuta d’arresto sul campo della Ferraroni Juvi Cremona . Dopo le brillanti prestazioni delle ultime settimane, i gialloblù di coach Paolo Moretti inciampano nella classica serata no, subendo fin dalle prime battute la determinazione di una Juvi vogliosa di trovare finalmente la sua prima vittoria stagionale. Torino paga una prestazione insufficiente su entrambi i lati del campo: il 5 su 31 da tre punti e una difesa al di sotto degli standard mostrati nelle ultime uscite hanno condannato i torinesi a una pesante sconfitta per 85-62. La Reale Mutua vede così il proprio bilancio stagionale aggiornarsi sul 5-2, ma c’è poco tempo per metabolizzare la sconfitta: già mercoledì sera al Pala Gianni Asti arriverà la Fortitudo Bologna, per una sfida casalinga di altissimo livello che richiederà una pronta reazione soprattutto dal punto di vista dell’attitudine.

QUINTETTI INIZIALI

Cremona: Robinson, Reed, Anumba, Cicchetti, Barbante

Torino: Massone, Pepe, Harvey, Allen, Scandiuzzi

Torino insegue nei primi minuti facendo fatica a contenere un ottimo avvio locale firmato dall’asse Robinson-Cicchetti (16-9 dopo i primi 6 minuti). La Ferraroni carica di falli la Reale Mutua e trova punti anche in lunetta. I gialloblù non trovano continuità in attacco, soprattutto dall’arco (1/9 da tre nel primo quarto), al contrario della Juvi che costruisce l’allungo sul +12, costringendo coach Moretti al timeout. Si va alla chiusura della prima frazione con Torino doppiata sul 26-13.

Continuano nel secondo quarto le fatiche offensive della Reale Mutua che rendono difficile anche solo provare a rosicchiare qualche punto di svantaggio. La Juvi corre, in fiducia, e tocca il +15. Coach Moretti prova a dare una scossa alla partita chiamando nuovamente timeout sul 30-15, ma prima bisogna fare i conti con le percentuali al tiro: Torino non riesce a sbloccarsi pur costruendo tiri aperti e la Juvi ne approfitta correndo in transizione e trovando altri punti facili per aggiornare il massimo vantaggio sul +20 (37-17 al 18’). Le difficoltà torinesi si vedono anche in difesa: Robinson va facilmente al ferro per sigillare il parziale di metà partita sul 41-22. Le percentuali al tiro evidenziano l’enorme fatica dei gialloblù nella prima parte di gara: 8 su 18 da due ma soprattutto 2 su 20 da tre.

Primi tentativi di recupero Reale Mutua con Pepe per riportarsi sul -14 in apertura di terzo quarto, ma bisogna aumentare anche l’intensità difensiva per entrare definitivamente in partita. Coach Moretti si gioca la carta della zona allungata a tutto campo che permette di riportare per la prima volta dopo tanto tempo il gap in singola cifra. Il terzo quarto si chiude sul 56-47.

Il rientro in campo per l’ultimo quarto è il peggiore possibile per la Reale Mutua che concede un break con due triple aperte di Restelli che permettono così alla Juvi di riprendere totalmente inerzia e fiducia: il parziale diventa pesantissimo, 13-0 e +22 per i lombardi (69-47). Si tratta dell’allungo decisivo che mette ko la Reale Mutua nella trasferta lombarda, con la Juvi che finalmente si sblocca e trova la prima vittoria in campionato. Finisce 85-62.

Coach Moretti: «Faccio i complimenti alla Juvi per una vittoria meritata e che rispecchia in tutto e per tutto quello che si è visto in campo. Noi siamo riusciti a competere solo per brevi momenti ma ovviamente non è bastato. I nostri avversari ci sono stati superiori sotto ogni punto di vista. Ora rientriamo a Torino, ricarichiamo le pile e ci prepariamo per mercoledì contro Bologna».

Ferraroni Juvi Cremona 1952 - Reale Mutua Torino 85-62

Parziali (26-13, 15-9, 15-25, 29-15)

Ferraroni Juvi Cremona 1952: Justin Robinson 19 (3/5, 4/7), Alexander Cicchetti 16 (5/6, 0/0), Marco Restelli 14 (1/2, 4/8), Eric gerard Reed 10 (3/7, 1/5), Davide Bruttini 9 (1/3, 0/0), Micheal Anumba 5 (1/2, 0/0), Simone Barbante 5 (0/2, 1/1), Ursulo D’almeida 5 (1/2, 0/0), Alberto Conti 2 (1/3, 0/0), Michele Del vecchio 0 (0/0, 0/0), Nicolas Rosolino 0 (0/0, 0/0), Mattia Orlandi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 23 / 33 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Simone Barbante 8) - Assist: 17 (Justin Robinson 8).

Reale Mutua Torino: Stefano Faloppa 11 (3/5, 0/0), Zach Harvey 10 (3/6, 0/2), Terry Allen 9 (2/4, 1/7), Simone Pepe 9 (0/1, 3/13), Lorenzo Benvenuti 9 (3/5, 1/1), Francesco Scandiuzzi 4 (1/3, 0/0), Thiago Villar cristobo 3 (1/2, 0/1), Alberto Mossi 3 (0/0, 1/1), Federico Massone 2 (1/3, 0/5), Matteo Corgnati 2 (1/2, 0/2). Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 32 13 + 19 (Stefano Faloppa 7) - Assist: 15 (Federico Massone 4).