Bertram Derthona: prima vittoria esterna con Cantù

Piena di emozioni la prima vittoria stagionale in trasferta della Bertram Derthona Tortona . Serve un supplementare nella sfida del PalaDesio con l' Acqua S.Bernardo Cantù per portare a casa il successo per 106-92 nell'ottava giornata della LBA Serie A SisalClub . Un risultato maturato in una gara dalle tante facce, positiva per Tortona per gli oltre trenta minuti iniziali sull'abbrivio dei 50 punti e del +9 dell'intervallo, improvvisamente a favore dei brianzoli nel finale dei regolamentari con un +4 che a -1'30" ha fatto paura a Pecchia e compagni. A togliere le castagne dal fuoco per la formazione bianconera l'MVP Dominik Olejniczak (20+11 rimbalzi, 9/11 al tiro, 35 di valutazione), autore degli ultimi tre canestri nei regolamentari del Derthona, compreso il complicato semigancio sul suo rimbalzo d'attacco per l'87 pari a -9". Un punteggio che il migliore fin lì di Cantù, Erick Green, non è riuscito a spezzare fallendo la tripla della possibile vittoria brianzola sulla sirena.

Scampato lo spettro della sconfitta, la Bertram è partita a razzo nell'overtime, il 10-0 suggellato dalla tripla in step-back di Christian Vital (20 punti in 24' il suo debutto in campionato) per l'87-97 che ha fatto urlare tutta Tortona portando definitivamente la gara dalla parte dei Leoni con due minuti e mezzo da giocare. Clamoroso il dato delle appena 3 palle perse complessive dalla Bertram nei 45 minuti di gioco.

Il Derthona porta così a casa 2 punti pesanti e lo fa in un palazzetto caldo e pieno come da tradizione in quello che la classifica descriveva alla vigilia come uno scontro-salvezza. Per la formazione di Fioretti vale un rinnovato morale, il terzo successo la mette in una posizione più serena, ad appena 2 punti dall'ottavo posto che varrebbe la qualificazione alla Final Eight a fine girone d'andata.

La gara di Desio è servita anche a Prentiss Hubb per diventare il miglior assistman di sempre del Derthona in Serie A: gliene bastavano quattro per superare l'ex leader Tommaso Baldasso, ha chiuso con 10 salendo a 191.

La partita

Dopo quello di quattro giorni prima in BKT EuroCup, secondo nuovo debutto in canotta bianconera per Vital in campionato. Per far spazio al ritorno della guardia americana tra i 6 stranieri al massimo schierabili in Serie A, coach Mario Fioretti decide di tenere fuori per questa occasione Aljami Durham (presente a fondo panchina a sostenere i suoi compagni), una scelta che porta all'avanzamento di Prentiss Hubb in cabina di regia titolare al posto dell'ex play della Vanoli Cremona. Il Derthona la mette inizialmente sulla corsa, Jallow è protagonista in avvio gara come spesso gli accade, la sua intraprendenza innesca diversi contropiedi vincenti per sé e Gorham che portano il coach di casa Frank Vitucci a chiamare un veloce time-out sull'8-11 a favore di Tortona dopo 3'30" di partita. A poco più di tre minuti dalla prima minipausa c'è l'esordio di Vital, la tripla di Alibegovic fa allungare sul 21-27, un +6 che si mantiene anche al termine del primo quarto grazie ad un bel terzo tempo di Bortolani, 23-29, segno di una sfida approcciata con le idee chiare.

Nel secondo periodo Vital è l'ispiratore del primo vantaggio in doppia cifra, prima mette il jump dall'angolo e poi serve un assist perfetto per Alibegovic, che da sotto sigla il 23-33 costringendo Vitucci ad un altro immediato time-out. Bortolani, servito dal sempre più in palla Alibegovic, segna con un comodo terzo tempo pure il nuovo massimo vantaggio, il +12 del 23-35 al 23'. Nel momento migliore di Tortona arriva improvviso il parziale di Cantù, il 2/2 da tre di Gravett e Olisevicius vale l'inatteso -2 portando stavolta Fioretti al suo primo minuto di sospensione, 34-36 a metà frazione. Tortona torna a macinare gioco, due triple di Hubb e Maddox la riallontanano in doppia cifra quando Hubb serve un assist sull'arrivo a rimorchio di Olejniczak che affonda in schiacciata il 50° punto bianconero e il ritorno in doppia cifra di margine. Alla pausa lunga è 41-50.

Al rientro sul parquet la Bertram sbaglia un paio di tiri liberi da oltre l'arco per riportare lo scarto oltre i 10 punti e il talento di Green la punisce, tre canestri del debuttante canturino ex Venezia e un appoggio al volo di Okeke riportano nuovamente sotto Cantù, 58-60 al 27'. Vital segna una tripla pesantissima al rientro dal time-out per spegnere un po' di entusiasmi sul lato brianzolo, altre azioni importanti le porta a termine Alibegovic, come i 4 punti nella stessa azione che fissano il 62-69 a 45" dall'ultima minipausa, lo stesso punteggio con cui arriva la sirena del 30'.

Bortolani segna due canestri da leader in un momento non facile (72-78 al 33'), ma Cantù torna per l'ennesima volta sotto ed è il parziale che fa temere di più. 5-0 di Olisevicius ed è appena +1 Bertram, 77-78 con 5 minuti da giocare. Poco dopo arriva il pareggio brianzolo su un libero di Moretti e arriva anche il sorpasso di Cantù a -3'30" su un tiro dalla media di Flagg, 80-79. L'inerzia pare tutta dell'Acqua S.Bernardo, lo testimonia anche la tripla su una gamba sola di Green sulla sirena dei 24", 83-79. Sempre Green mantiene il +4 a 90" esatti dal termine e, dopo il pareggio di Olejniczak sulla seconda schiacciata di fila in contropiede su un paio di assist di Hubb (85-85 a -47"), è ancora il nuovo americano di Cantù a segnare il 2/3 dalla lunetta per riportare avanti i suoi, 87-85 a -27". Olejniczak diventa allora definitivamente il salvatore della patria tortonese, il suo rimbalzo d'attacco vale il difficile canestro in semigancio "old style" che porta la gara all'overtime, visto il successivo errore da oltre l'arco di Green.

L'overtime è un assolo Derthona: 2/2 dalla lunetta di Vital, tripla di Maddox, 2 liberi di Hubb e tripla di Vital significano il 10-0 iniziale che Cantù non riesce più a colmare. La tripla dal palleggio di Hubb per l'89-102 è la ciliegina sulla torta quasi all'ultimo giro di lancette.

Nel prossimo turno di campionato il Derthona ospiterà in casa l'Armani Olimpia Milano, gara in programma alle ore 16 alla Nova Arena per la nona giornata. Prima ci sarà un altro impegno casalingo, lo scontro diretto con i lettoni del Riga Zelli per l'ultimo dei primi quattro posti in classifica del Girone A di BKT EuroCup che assicurano la qualificazione ai playoff della competizione europea: appuntamento mercoledì 18 novembre alle ore 17:30 alla Nova Arena.

Le Dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Non c'è bisogno che lo dica, è stata una partita davvero durissima. Abbiamo giocato un primo tempo veramente buono in attacco, muovendo la palla in maniera corretta e facendo 0 palle perse nei primi 20 minuti. Abbiamo poi condotto abbastanza bene la gara, salvo poi andare troppo presto a fare un passaggio e un tiro, sbagliando tiri e rimettendo Cantù in partita. In seguito, abbiamo avuto la forza di recuperare in quegli ultimi secondi dei regolamentari per andare al supplementare e vincerla».

«Le 3 palle perse, oltretutto con un overtime, sono un caso più unico che raro, faccio fatica a ricordare un dato di questo tipo. C'è da essere contenti per questa vittoria, in un campo così, con un pubblico così caldo. Una cosa che ci ha aiutato è che siamo riusciti ad andare più noi in campo aperto rispetto a loro, di sicuro è stata una delle altre chiavi del successo».

«È un campionato di livello davvero alto, Cantù non ha mai mollato, anche noi abbiamo avuto una lunga striscia negativa, auguro a Cantù di riprendersi al più presto».

Acqua S.Bernardo Cantù - Bertram Derthona Tortona 92-106 dts

Parziali (23-29, 41-50, 62-69, 87-87)

Cantù: Flagg 13, Gravett 6, Okeke 8, Moraschini 9, Parravicini n.e., Ventura, Brown 7, Grazulis 5, Moretti 8, L. Udom, Olisevicius 14, Green 22. All. Vitucci.

Derthona: Eboua, Vital 20, Hubb 14, Gorham 8, Pecchia 2, A. Alibegovic 13, Di Meo n.e., Bortolani 9, Olejniczak 20, Maddox 16, Gazzotti n.e., Jallow 4. All. Fioretti.

Arbitri: Perciavalle, Bongiorni, Lucotti

Spettatori: 4615



