MTS Ser Santena: Cigliano passa al PalaSer

L'approccio alla gara delle ospiti vercellesi è subito autoritario. Nel primo set (22 minuti), Cigliano impone il proprio ritmo fin dalle prime battute, mettendo in difficoltà la ricezione santenese e chiudendo agevolmente sul 15-25. Stesso copione nel secondo parziale (19 minuti), dove la Briko' Volley mantiene altissima l'intensità, allunga in modo deciso e raddoppia il vantaggio sul 13-25, nonostante i due time-out chiamati dalla panchina di casa per spezzare l'inerzia.

Sotto di due set, la MTS Ser Santena ha però una reazione d'orgoglio. Il terzo set è il più combattuto e lungo dell'intera serata (29 minuti): le "tigri" santenesi alzano il livello a muro e in difesa, lottano punto a punto contro le avversarie e riescono a spuntarla nel finale ai vantaggi per 25-23, riaprendo momentaneamente i giochi.

Nel quarto set (27 minuti), tuttavia, Cigliano riprende saldamente in mano le redini dell'incontro. Nonostante i sei cambi operati da coach Demichelis per cercare nuove energie, la formazione ospite scava nuovamente un solco importante nel punteggio e chiude i conti sul 15-25, portando a casa l'intera posta in palio (98 punti totali conquistati contro i 68 di Santena).



«Siamo riuscite a esprimere il nostro gioco soltanto a tratti, senza trovare la continuità necessaria per tutta la durata della gara. Di fronte avevamo una squadra sicuramente molto preparata che, pur non esprimendo il suo miglior gioco, è riuscita a imporsi soprattutto nelle fasi finali dei set. Un risultato che lascia sicuramente l’amaro in bocca, perché avremmo potuto portare a casa punti importanti. Rimangono diversi aspetti su cui lavorare, dai quali ripartire per preparare al meglio le prossime gare» queste le parole di Matilde Braccioni al termine della gara di sabato scorso.

Il prossimo appuntamento delle tigri santenesi sarà per sabato prossimo in trasferta a Volpiano, fanalino di coda della classifica a zero punti.

MTS Ser Santena – Brikò Volley Cigliano 1-3

Parziali (15-25, 13-25, 25-23, 15-25)

MTS Ser Santena: Zapryanova Minkova, Vasca, Cadamuro, Biasin, Rocca, Rana, Marchioni, Grosso, Braccioni, Faure Rolland, Marku (K), Ganea, Ponassi, Lazzarin (L). All. Demichelis, Vice All. Romero.