Pinerolo Ghiaccio: i risultati del fine settimana

Fine settimana ricco di appuntamenti per le formazioni del Pinerolo Ghiaccio , impegnate nei rispettivi campionati tra hockey giovanile e competizioni senior. Il bilancio vede protagonista l’Under 14, capace di conquistare una preziosa vittoria esterna e assicurarsi il terzo posto nella prima fase del Gruppo B con una giornata d’anticipo.

Nell’Under 19, il Farm Team Aosta/Pinerolo ha affrontato l’Asiago sul ghiaccio di Aosta, dando vita a una sfida equilibrata e combattuta fino ai tempi supplementari. A spuntarla sono stati gli ospiti per 4-3 all’overtime, al termine di un confronto nel quale i piemontesi hanno dimostrato carattere e determinazione. Nonostante la sconfitta, il piazzamento ottenuto nel Pre Master Round consentirà alla formazione di affrontare la fase successiva partendo con due punti bonus.

Battuta d’arresto anche per l’Under 16 Storm/Real Torino, superata 7-3 dal Padova/Feltre nella sfida disputata sabato a Torino. Una gara complicata che chiude la prima fase del campionato e offre alla squadra nuovi spunti su cui lavorare in vista dei prossimi impegni.

Spazio anche ai più piccoli dell’Under 8, protagonisti sabato di un concentramento a maglie miste sul ghiaccio torinese. Una giornata dedicata al gioco e alla crescita sportiva, con i giovani atleti impegnati in un’esperienza all’insegna del divertimento e della condivisione.

Nel campionato IHL Division I, trasferta amara per gli Storm Pinerolo, sconfitti 6-1 dall’HC Piné a Pergine Valsugana. I padroni di casa hanno imposto la propria maggiore concretezza offensiva, riuscendo a indirizzare l’incontro a proprio favore. Per i pinerolesi una battuta d’arresto da archiviare rapidamente, con l’obiettivo di ritrovare risultati positivi nelle prossime giornate.

Non è andata meglio alle Piemont Rebelles, impegnate domenica sul ghiaccio di Caldaro contro le Lakers. Le avversarie si sono imposte per 5-1, nonostante l’impegno delle piemontesi, chiamate ora a ripartire dal lavoro in allenamento per affrontare con maggiore efficacia i prossimi appuntamenti.

La soddisfazione più importante del fine settimana arriva dall’Under 14 Real/Storm, protagonista di una convincente vittoria per 5-3 sul campo del Gherdeina/Alta Badia, a Selva di Val Gardena. Una prestazione di carattere che ha permesso ai giovani piemontesi di conquistare un successo dal peso specifico importante: grazie ai tre punti, infatti, la squadra si è assicurata matematicamente il terzo posto nella prima fase del Gruppo B con un turno d’anticipo.

Un risultato che premia il percorso di crescita della formazione e rappresenta il segnale più positivo di un weekend complessivamente difficile per il Pinerolo Ghiaccio. Le squadre torneranno ora al lavoro per preparare i prossimi impegni, con l’obiettivo di dare continuità ai progressi e trasformare le esperienze maturate sul ghiaccio in nuovi risultati.