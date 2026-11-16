Eurogymnica: podio da applausi a Livorno

Un podio che vale molto più del risultato numerico e che assume i contorni di una piccola impresa, considerando le difficoltà affrontate dalla società e soprattutto dallo staff nel corso di questi ultimi mesi.

Le EGirls hanno saputo reagire alle assenze e agli imprevisti, dimostrando compattezza, determinazione e una notevole capacità di adattamento. Colognese e Vaccaro, infatti, hanno dovuto fare a meno di Arianna Cortese e Matilde Viano, entrambe impegnate con la Nazionale Junior, oltre a dover gestire alcune assenze dovute agli infortuni.

Eppure Eurogymnica non si è fermata, anzi, ha saputo andare oltre, trovando nelle proprie atlete le risorse necessarie per affrontare una torneo di altissimo livello, come si dimostra di anno in anno la Serie A.

Anche sulla pedana toscana, tra le protagoniste non solo di squadra ma di giornata, si sono distinte Sara Parente ed Eva Brezalieva. La prima ha portato in pedana una convincente esecuzione alla palla, ottenendo 23,800 punti, mentre la bulgara di Eurogymnica ha incantato al nastro con un eccellente 27,400, confermandosi una pedina fondamentale per la squadra.

Brezalieva rappresenta, in questo senso, una garanzia per Eurogymnica. A differenza di altre ginnaste straniere che in passato hanno vestito la maglia del club del Presidente Nurchi, Eva ha saputo offrire uno standard di prestazione e di punteggio costante e affidabile, diventando un punto di riferimento concreto negli equilibri della squadra. Non soltanto talento e qualità tecnica ma anche quella continuità di rendimento che in un campionato così equilibrato può fare la differenza.

Particolarmente significativo il ritorno in pedana della valdostana Amely Sordi, nuovamente protagonista dopo l'infortunio. Per lei una prova alle clavette da 22,950 punti, un rientro prezioso per gli equilibri della formazione.

A completare la rotazione sono state il capitano Virginia Cuttini, impegnata al cerchio (22,100), ed Eglissa Lika, schierata alle clavette, attrezzo jolly della squadra, con un punteggio di 22,200 e con ai box, pronta a subentrare, Alessia Pala, esordiente solo due settimane fa con Denise Paradiso, nella seconda prova a Biella.

Un risultato che premia il lavoro di tutto il gruppo e che modifica la classifica della giornata che ha visto salire sul gradino più alto del podio Iris Giovinazzo, seguita da Gymnasium Ginnastica Gravina. Eurogymnica ha così conquistato un terzo posto, portando a casa 25 punti speciali che le consentono di raggiungere quota 63 nella classifica generale provvisoria a punti speciali, andando ad occupare la quarta posizione e mantenendosi pienamente in corsa per migliorare ulteriormente il proprio piazzamento.

Ora l'attenzione si sposta su Bergamo, dove il 28 e 29 novembre andrà in scena la quarta e ultima prova del campionato. Sarà l'appuntamento decisivo per definire la classifica finale e assegnare i verdetti della stagione e provare a migliorare ancora, anche se l'assenza della bulgara potrebbe essere l'ennesimo ostacolo da superare.

Qualunque sarà il verdetto finale e per quanto costruito finora, le EGirls e l'intero staff meritano un applauso: la stagione è già da ritenersi più che positiva.