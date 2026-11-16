Club76, weekend di successi: brillano giovanili e Serie C

In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri inciampa 2-3 contro Pallavolo Capo d’Orso Palau (17-25, 23-25, 25-19, 25-17, 13-15). La gara al PalaFenera di Chieri vede affrontarsi le padrone di casa e le sarde di Palau. La gara si svolge senza troppi scossoni e vede vittoriose le palaesi solo al tie-break.

41 errori per Chieri contro 22, 6 ace per Chieri contro 4, 13 muri contro 5. Miglior realizzatore Wafo con 26 punti, seguita da Musaj con 16, Arbore e Falcone con 12. La prossima gara si giocherà sabato 21 novembre alle 20.30 a Lecco contro Orocash Picco Lecco.

In Serie C il Club76 Playasti vince 1-3 su ASD Labor Volley (25-21, 22-25, 15-25, 17-25).

Dopo un primo set in difficoltà, le ragazze si riprendono e sviluppano un buon gioco, arrivando a conquistare tre punti molto importanti per la classifica, che le vede al sesto posto.

In U17 Regionale il Club76 Playasti conferma il trend positivo con una netta vittoria: 0-3 contro Volley Lab CUS Pianezza (15-25, 16-25, 17-25). Partita affrontata con concentrazione e con buone fasi di gioco, che permette alla squadra di rimanere saldamente in testa al girone.

Il Club76 L’Alba Volley in Serie D cede 0-3 nel derby contro Rasero Teloni Club76 PlayAsti (23-25, 18-25, 19-25). Le astigiane impongono il loro gioco soprattutto con un buon servizio e le albesi non riescono a trovare continuità.

Il Club76 L’Alba Volley in U17 Regionale inciampa 0-3 contro Vap In Volley dall’Osto Trasporti (16-25, 20-25, 26-28). Prima giornata del girone di ritorno con un avversario insidioso, nonostante il risultato si sono visti momenti di buon gioco.

Benissimo in U15 Regionale: il Club76 MTS Ser Santena vince 3-0 contro BTM In Volley (25-17, 25-16, 25-10). Vittoria netta e convincente delle “clubbine”, nel corso di una partita sempre sotto controllo.

In U14 il Club76 vince 3-0 su Dravelli (25-15, 25-9, 25-13).

Fa bene anche il Club76 Playasti che, in U14, vince 0-3 su Club 38.41 (17-25, 11-25, 19-25).

Tre punti che confermano il primo posto in classifica. Buona prestazione di tutto il gruppo.

Il Club76 in U13 vince 3-1 contro Pianeta volley (25-20, 25-15, 16-25, 25-17).