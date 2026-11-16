Campus, rimonta illusoria: Ciriè ribalta tutto nel finale

La S. Bernardo Campus sfiora il successo dopo aver rimontato e trovato il +4, ma subisce un parziale di 0-11 nel quarto periodo che regala la vittoria a Ciriè

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Pubblicato il 16.11.2026, 16:27

3 min

 

La S. Bernardo Campus cade in casa contro Ciriè in una gara che cambia due volte padrone nella frazione conclusiva. Gli albesi rincorrono per quasi tutto il match, fino a operare il sorpasso a inizio quarto periodo, toccando anche il +4. Poi, però, subiscono un parziale di 0-11 che consegna il successo nelle mani dei ceriacesi.

L’avvio è quello che costerà ai locali la partita. I viaggianti infatti scappano subito rascintati da un Ferro incontenibile e da i rimbalzi in attacco: a metà frazione è già 9-17. Campus non riesce a registrarsi in difesa e la forbice continua ad aprirsi: al decimo è 14-28, con Ciriè a sfiorare i 30 punti nei primi 10 minuti.

Nel secondo periodo gli albesi inziano a seminare per poter riaprire la partita, la difesa tiene meglio e l’attacco è più prolifico. Zampolli accoric fino al-6 (31-37), poi i ceriacesi riallungano ma la gara è più aperta allapausa: 39-48.

Distanze quasi immutate per altri 5 minuti, poi Reinten schiaccia e dà la scossa che riporta i suoi a -1. Non arriva, per il momento, il canestro del vantaggio, ma alol’ultimo mini-intervallo la distanza è minima: 59-60.

Occelli sorpassa di lì a poco, lo segue Negro col canestro del +4 (66-62). Time-out ospite e inerzia che è decisamente nelle mani dei padroni di cass. Il vento, però, cambia davvero in fretta. La somma tra tre palle perse consecutive della S. Bernardo e altrettante (3) triple di Ciriè vale un break di 0-11 che ribalta tutto: 66-73. Gli sforzi di Campus la riavvicinano solo a -4 (77-81), poisulla sirenza dall’arco gli ospiti ritoccano le distanza: 77-84. 

Quarta sconfitta di fila per gli albesi, che però sono riusciti a dare del filo da torcere agli avversari. A costare caro è, soprattutto, un avvio in cui la difesa ha concesso troppo.
Dopo la gara infrasettimanale con l’U19 eccellenza, il prossimo weekend ad atttendere i ragazzi di coach Jacomuzzi c’è la caolista CUS Torino (match che si disputerà a Torino).

S. Bernardo Campus-Ciriè   77-84
Parziali (14-28, 39-48, 59-60)

Campus: Manfredi 9, Maffiola 7, Serafini 9, Occelli 4, Negro 3, Rana 14, Nastasi 2, Schellino ne, Colli 2, Zampolli 18, Reinten 9.  All. Jacomuzzi. Ass. Corino.

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