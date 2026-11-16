Campus, rimonta illusoria: Ciriè ribalta tutto nel finale

La S. Bernardo Campus cade in casa contro Ciriè in una gara che cambia due volte padrone nella frazione conclusiva. Gli albesi rincorrono per quasi tutto il match, fino a operare il sorpasso a inizio quarto periodo, toccando anche il +4. Poi, però, subiscono un parziale di 0-11 che consegna il successo nelle mani dei ceriacesi.

L’avvio è quello che costerà ai locali la partita. I viaggianti infatti scappano subito rascintati da un Ferro incontenibile e da i rimbalzi in attacco: a metà frazione è già 9-17. Campus non riesce a registrarsi in difesa e la forbice continua ad aprirsi: al decimo è 14-28, con Ciriè a sfiorare i 30 punti nei primi 10 minuti.

Nel secondo periodo gli albesi inziano a seminare per poter riaprire la partita, la difesa tiene meglio e l’attacco è più prolifico. Zampolli accoric fino al-6 (31-37), poi i ceriacesi riallungano ma la gara è più aperta allapausa: 39-48.

Distanze quasi immutate per altri 5 minuti, poi Reinten schiaccia e dà la scossa che riporta i suoi a -1. Non arriva, per il momento, il canestro del vantaggio, ma alol’ultimo mini-intervallo la distanza è minima: 59-60.

Occelli sorpassa di lì a poco, lo segue Negro col canestro del +4 (66-62). Time-out ospite e inerzia che è decisamente nelle mani dei padroni di cass. Il vento, però, cambia davvero in fretta. La somma tra tre palle perse consecutive della S. Bernardo e altrettante (3) triple di Ciriè vale un break di 0-11 che ribalta tutto: 66-73. Gli sforzi di Campus la riavvicinano solo a -4 (77-81), poisulla sirenza dall’arco gli ospiti ritoccano le distanza: 77-84.

Quarta sconfitta di fila per gli albesi, che però sono riusciti a dare del filo da torcere agli avversari. A costare caro è, soprattutto, un avvio in cui la difesa ha concesso troppo.

Dopo la gara infrasettimanale con l’U19 eccellenza, il prossimo weekend ad atttendere i ragazzi di coach Jacomuzzi c’è la caolista CUS Torino (match che si disputerà a Torino).

S. Bernardo Campus-Ciriè 77-84

Parziali (14-28, 39-48, 59-60)

Campus: Manfredi 9, Maffiola 7, Serafini 9, Occelli 4, Negro 3, Rana 14, Nastasi 2, Schellino ne, Colli 2, Zampolli 18, Reinten 9. All. Jacomuzzi. Ass. Corino.