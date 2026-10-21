PokerStarsNews sarà Match Sponsor di Como-Sassuolo

PokerStarsNews, la piattaforma editoriale ufficiale dedicata alla community dello sport entertainment, sarà Match Sponsor della partita di Serie A Enilive 2026/2027 tra Como 1907 e US Sassuolo Calcio, in programma sabato 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Per l’occasione, PokerStarsNews ha ideato una serie di attività interattive e momenti di aggregazione pensati per coinvolgere il pubblico e arricchire l’esperienza del Match Day ben oltre i novanta minuti di gioco. Allo stadio, i tifosi potranno mettere alla prova la propria abilità con la Grab Machine, brandizzata PokerStarsNews, e con il Catching Sticks Game, un gioco di riflessi e velocità pensato per sfidarsi in modo divertente e coinvolgente.