Calendario EPT 2027, l’annuncio: cinque tappe ufficiali
Svelato il programma del prossimo anno dell’European Poker Tour: ci sono anche Malta e Praga
PokerStars ha svelato il calendario dell'European Poker Tour 2027. Saranno cinque gli appuntamenti che caratterizzeranno la nuova stagione del circuito, con alcune delle destinazioni più prestigiose e amate dai giocatori di poker di tutto il mondo. Si partirà dalla Francia, con l'EPT Parigi, in programma dal 9 al 20 febbraio 2027. Il secondo appuntamento sarà quello di Monte-Carlo, dal 21 aprile al 2 maggio, una delle tappe più iconiche dell'intero circuito.
Anche Barcellona e Praga
Dopo la pausa, il tour farà ritorno in Spagna con l'EPT Barcellona, previsto dal 15 al 28 agosto. A seguire sarà la volta di Malta, dal 28 settembre al 9 ottobre, prima del gran finale di stagione nella capitale ceca. L'ultima tappa annunciata sarà infatti l'EPT Praga, in programma dal 28 novembre al 9 dicembre 2027, appuntamento che chiuderà il calendario annuale.
Il calendario completo dell'EPT 2027
EPT Parigi: 9-20 febbraio 2027
EPT Monte-Carlo: 21 aprile-2 maggio 2027
EPT Barcellona: 15-28 agosto 2027
EPT Malta: 28 settembre-9 ottobre 2027
EPT Praga: 28 novembre-9 dicembre 2027
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