Pronostico Como-Parma, per i bookie non c'è storia

Morale alle stelle per il Como che, oltre a far bene in campionato ha addirittura fatto benissimo in Champions League dove ha esordito battendo nettamente il Lipsia per 4-1. Si diceva del campionato, un torneo che i lariani hanno iniziato pareggiando a Udine (1- 1) ma cambiando decisamente marcia dall’impegno successivo con la vittoria per 2-1 al Maradona contro il Napoli seguita dal 4-1 a Marassi contro il Genoa. Il tutto condito da 7 reti realizzate e 3 subìte.
Comparazione quote: Como-Parma segno 1
Lunedì (ore 18.30), come posticipo della 4a giornata di serie A (uno dei tre in programma), alla banda guidata da Fabregas tocca il Parma che, al contrario non sta certo brillando. Soltanto un punto all’attivo per i ducali conquistato all’ultima uscita in casa contro il Monza (1-1). Subito prima l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese e, prima ancora, il doppio ko rimediato affrontando Cagliari (0-1) e Juventus (0-2). Sulla carta (e non solo) quella del Sinigaglia sembra davvero una partita senza storia con il Como che non dovrebbe avere problemi a portare a casa un altro successo. Il segno 1, inevitabilmente, presenta una quota contenuta ma non sembra in discussione: a 1.22 su Eplay24, a 1.21 su Eurobet, 1.20 su Snai.