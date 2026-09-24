Pronostico Turchia-Francia, Aeroplanino ad alta quota contro Zizou

La prima giornata del gruppo 1 della Lega A (quello che comprende Italia e Belgio) si completa con la sfida Turchia-Francia . La nazionale di Vincenzo Montella vuole ripartire forte per cancellare il doloroso ricordo legato all’eliminazione rimediata agli ultimi Mondiali : ko contro Australia e Paraguay, prima dell’ininfluente successo sugli Usa. Quella contro gli americani, il 26 giugno, è stata anche l’ultima esibizione turca. Il cammino della Francia invece si è fermato solo a metà luglio, in semifinale contro la Spagna . Poi è arrivato anche il ko nella “finale di consolazione” contro l’Inghilterra . Ecco quote e pronostico di Turchia-Francia : fischio d'inizio alle 20.45 di venerdì 25 settembre.

Comparazione quote: Turchia-Francia Over 1,5 secondo tempo

La Francia agli ultimi Mondiali ha segnato 23 reti in 8 partite, restando a secco solo contro la Spagna. I Bleus hanno davvero pochi rivali al mondo, tra questi... loro stessi: a volte peccando di presunzione possono incappare in qualche passo falso. Un errore che, con Zizou Zidane al debutto sulla panchina della nazionale transalpina, la Francia non dovrebbe commettere. La Turchia punterà sulla spinta del pubblico di Kocaeli per creare qualche problema ai favoritissimi “Galletti”. In casa l’ultimo ko rimediato dai turchi risale a un anno fa: un pesante 0-6 per mano della Spagna nelle qualificazioni agli ultimi Mondiali. Sarà un test importante per Montella che vuole capire se il gap dalle nazionali che stazionano ai vertici del ranking Fifa (Francia al 3° posto, Turchia al 27°) è ancora netto. Per i bookie, come detto, Francia favorita. Il segno 2 vale 1.45 per Eplay24 e GoldBet, 1.44 per Betsson. La vittoria della Turchia (nel 2019 ha battuto a sorpresa per 2-0 la Francia nelle qualificazioni a Euro 2020) parte dal 6.10 di Betsson fino ad arrivare al 7.00 di BetFlag, passando per il 6.50 di Sisal e Snai. I bookie si aspettano una partita con almeno tre reti, evento che non si è materializzato negli ultimi 3 precedenti. Piace l’idea di una seconda frazione con almeno 2 reti: l’Over 1,5 secondo tempo si gioca a 1.74 su Eplay24 e NetBet, a 1.65 su Eurobet.

Quote vincente Nations League: Francia favorita. L'Italia...

In base alle quote relative al “Vincente Nations League” la nazionale favorita è proprio la Francia. Il successo degli uomini di Zidane è offerto a 3.75 da Eplay24 e NetBet, a 3.50 da Eurobet. A breve giro di posta c’è la Spagna campione d’Europa e del mondo, il cui trionfo paga mediamente 4 volte la posta. Una Francia che ha vinto la Nations League nel 2020/21, battendo in finale a Milano la stessa - onnipresente - Spagna. Secondo i bookmaker l’Italia ha poche possibilità di vincere la Nations League 2026/27. L’ipotesi che la nazionale di Roberto Mancini (che è arrivata al terzo posto in due occasioni) conquisti il trionfo è quotata a 35 da Eplay24, a 33 da Snai, a 27 da Eurobet.