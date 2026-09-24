Olanda-Germania, che sfida tra Xavi e Klopp: il pronostico

Per Olanda e Germania il Mondiale è ormai un ricordo. Un ricordo neanche troppo piacevole visto che entrambe le nazionali hanno fatto praticamente la stessa fine. Superata la prima fase, quella a gironi, sia gli Orange che la Mannschaft hanno miseramente pareggiato per 1-1 la loro prima gara ad eliminazione diretta finendo poi fuori dalla competizione ai rigori contro, rispettivamente, Marocco e Paraguay.

Comparazione quote: Olanda-Germania Goal

Un risultato deludente che è costato la panchina sia a Koeman che a Nagelsmann sostituiti, ai posti di comando, da Xavi e Klopp. Per i due nuovi tecnici questo primo match di Nations League rappresenta anche un primo test di verifica per le scelte e le esclusioni fatte e, con tante incognite tutte da decifrare, l’esito risulta davvero incerto. Conoscendo le idee e il tipo di gioco solitamente proposto da i due allenatori, è però facile prevedere che la sfida possa procedere a ritmi elevati e, perché no, regalare anche fuochi d’artificio. In questo caso, in perfetta sintonia con le quote, è il Goal l’esito che non dovrebbe tradire le attese: quota 1.41 su Eplay24, 1.40 su BetFlag e Bwin.