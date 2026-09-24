Pronostico Ungheria-Ucraina, l'obiettivo è ripartire dopo un fallimento

Comparazione quote: Ungheria-Ucraina Goal

Se si prende in considerazione il Mondiale qui c’è davvero “poca trippa per gatti”. L’Ungheria ha fallito completamente la qualificazione alla kermesse americana (ha chiuso le qualificazioni dietro Portogallo e Irlanda precedendo solo l’Armenia) mentre l’Ucraina è andata fuori nella semifinale playoff di qualificazione perdendo 1-3 contro la Svezia. Questo è però il passato ma adesso si ricomincia e, probabilmente, entrambe le nazionali avranno voglia di riscattare gli ultimi, deludenti, risultati. La formazione magiara viene da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 amichevoli disputate mentre l’Ucraina ha vinto due delle tre gare senza posta in palio giocate a cui si aggiunge il ko contro la Danimarca all’ultima uscita. Bene o male entrambe le nazionali almeno una rete riescono quasi sempre a realizzarla e quindi, per chi non se la sente di dare fiducia al segno 1 suggerito dalle quote, c’è il Goal come possibile esito alternativo. Almeno una rete per parte a Budapest si gioca a 1.82 su Eplay24, 1.80 su Bet365, 1.75 su Planetwin.