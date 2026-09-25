Montenegro-Cipro, ecco chi è favorito secondo i bookie

Comparazione quote: Montenegro-Cipro segno 1

Stasera faranno il loro esordio nella competizione affrontandosi in quel di Podgorica con l’undici slavo chiamato a risalire subito di... League dopo la retrocessione subìta nell’edizione dell’anno scorso (aveva chiuso all’ultimo posto dietro Galles, Turchia e Islanda). Per quanto riguarda Cipro niente di nuovo da segnalare... aveva giocato in questa League lo scorso anno (terzo dietro Romania e Kosovo) e ci gioca di nuovo quest’anno. Entrambe hanno chiuso lontano anche dalle posizioni che valevano la qualificazione al Mondiale regalando poi risultati alterni nelle amichevoli successive (con un paio di vittorie ciascuno contro avversarie di modesto spessore). L’unica annotazione positiva riguarda il Montenegro che, comunque, nelle ultime 7 esibizioni, è sempre riuscito ad andare in rete almeno una volta e questo potrebbe essere un elemento a favore anche nella sfida di stasera. In perfetta sintonia con le quote, infatti, il segno 1 è quello che si lascia preferire e, visto anche il premio nel complesso interessante, potrebbe davvero valere la pena prenderlo in considerazione. La vittoria montenegrina è offerta a 1.70 da Eplay24, a 1.67 da Sisal e Snai.