Nations League, Repubblica Ceca-Inghilterra: il pronostico è una combo

Ha avuto l’occasione per “matare” il toro e l’ha fallita: dopo il rigore sbagliato da Kane , la Spagna è salita (nuovamente) in cattedra e ha ribaltato l’Inghilterra . La nazionale di Tuchel deve vincere stasera a Praga per non complicare il suo cammino in questa Nations League . Ecco il pronostico di Repubblica Ceca-Inghilterra .

Comparazione quote: Repubblica Ceca-Inghilterra 2+Under 4,5

Gli inglesi, dopo aver perso la finale di Euro 2024 con la Spagna, hanno vinto le successive 7 trasferte ufficiali subendo una sola rete. La Repubblica Ceca di Santi Denia ha debuttato con un ko con la Croazia (1-2) ma almeno qualche segnale positivo c’è stato dopo il disastroso Mondiale. Carta recente alla mano, le due nazionali hanno poca dimestichezza con il clean sheet. Eppure, i bookie ritengono appena più probabile il No Goal (almeno una nazionale non segnerà) rispetto al Goal, che ha caratterizzato le ultime sei partite giocate dall’Inghilterra. In sede di pronostico si parte dal 2, offerto a 1.37 da Eplay24, a 1.35 da BetFlag e Lottomatica. Per alzare la quota si può provare la combo 2+Under 4,5: quota 1.63 su Eplay24 e su NetBet, 1.70 su Snai. Si fa centro se l’Inghilterra vince e nel match ci saranno massimo 4 gol totali.