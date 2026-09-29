Klopp, basta flop! Il pronostico di Germania-Serbia

Comparazione quote: Germania-Serbia 1+Over 2,5

Entrambe le nazionali non sono riuscite ad evitare la sconfitta nel corso della 2ª giornata del gruppo 2. L’undici di Jurgen Klopp è reduce dall’1-0 subito in casa dalla Grecia (partita decisa da una rete realizzata al 74’ da Kourbelis ma dominata dalla Germania con il 76% di possesso palla e ben 16 tiri totali provati da parte di Kimmich e compagni) mentre le “Aquile Bianche” vengono dal 2-1 incassato dall’Olanda. Le quote credono nel riscatto della nazionale tedesca, il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro è in lavagna a 1.25 su Eplay24 e Betsson, a 1.24 su Sisal. La “X” vale 6.60 mentre il “2” regala un moltiplicatore pari a 11. Da segnalare che la Serbia nelle precedenti 3 gare esterne disputate ha sempre perso subendo un minimo di 3 reti. Il semplice Over 2,5 a Monaco è proposto mediamente a 1.40 mentre lo scenario che vede i padroni di casa segnare almeno 3 reti paga 1.82. Da provare la “combo” che lega il segno 1 all’Over 2,5, offerta a 1.56 da Eplay24 e NetBet, a 1.62 da Snai.