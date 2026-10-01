Galles-Norvegia, il pronostico: scandinavi favoriti a Cardiff

Contro il Portogallo prima e la Danimarca poi... il Galles non è riuscito a far punti nelle prime due giornate del gruppo 4 della League A di Nations League. Nel dettaglio i “Draghi” hanno esordito perdendo per “1-0” a Lisbona (gol decisivo realizzato da Joao Felix ) mentre nella gara andata in scena a Copenhagen le reti che hanno portato al ko dei gallesi sono state siglate da Davies (autorete) e dal laziale Isaksen .

Comparazione quote: Galles-Norvegia Over 2,5

Tre punti invece per la Norvegia. Haaland e compagni hanno prima battuto la Danimarca per 3-2 (match spettacolare che ha regalato l’esito Goal sia nel primo che nel secondo tempo) e poi sono usciti sconfitti per 2-1 dal match disputato contro il Portogallo. A Cardiff le quote sorridono alla della nazionale ospite, il segno 2 è in lavagna a 1.50 mentre la doppia chance 1X moltiplica una qualsiasi puntata per 2.43. Più Over 2,5 che Under 2,5, la possibilità che vengano segnate almeno 3 reti in questo incontro è proposta a 1.52 da Eplay24 e da Snai, a 1.50 da Betsson. La “combo” 2+Over 1,5 paga 1.62 su Eurobet, 1.63 su Eplay24, 1.70 su Snai.