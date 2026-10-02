Pronostici Nations League, ecco cosa giocare in Svizzera-Slovenia

Con le partite di sabato si arriva al giro di boa anche per quanto riguarda il gruppo 1 della Lega B di Nations League . Un girone a quattro dominato dalla Svizzera che ha fatto sue le prime due partite senza lasciare scampo a Macedonia del Nord e Scozia , entrambe battute con un perentorio 3-0. Gli elvetici ospitano la Slovenia , che insegue a -2 in classifica dalla capolista ma che fin qui ha brillato molto meno rispetto agli uomini di Yakin . Ecco quote e pronostico di Svizzera-Slovenia : fischio d'inizio alle 20.45 di sabato 3 ottobre.

Comparazione quote: Svizzera-Slovenia 1+Multigol 1-4

Prima uno scialbo 0-0 casalingo contro la Scozia (che ai punti avrebbe meritato di vincere), poi un 2-0 alla modesta Macedonia del Nord. Da ricordare come la Svizzera ai Mondiali sia uscita di scena ai quarti di finale per mano dell’Argentina ma solo dopo i tempi supplementari. Ciò significa che, al 90’, Ndoye e compagni sono imbattuti da ben 11 partite consecutive. Un anno fa, di questi tempi, le due nazionali si sono affrontate due volte per le qualificazioni ai Mondiali. In casa la Svizzera vinse per 3-0, a Lubiana finì a reti inviolate e con zero tiri nello specchio da parte degli sloveni. Nella sfida in programma a Lucerna non si può che concordare con i bookie e dare fiducia alla Svizzera, una cui vittoria è offerta a 1.35 da Eplay24, a 1.34 da Bwin, a 1.33 da Sisal. Per far lievitare un po’ la quota si può provare la combo 1+Multigol 1-4: a 1.49 su Eplay24 e NetBet, a 1.47 su Eurobet.