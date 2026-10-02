Bosnia-Svezia, il pronostico: Alajbegovic contro Gyokeres

Due partite disputate e nel gruppo 4 della League B di Nations League la Svezia conduce a punteggio pieno dopo aver battuto la Romania all’esordio (2-1) e la Polonia tre giorni dopo (3-1). Imbattuta, nello stesso girone, anche la Bosnia Erzegovina che però ha pareggiato a reti inviolate il suo primo match contro la Polonia e ha poi vinto 4-2 in Romania il suo secondo incontro. Ovviamente, come terza sfida, per entrambe arriva lo scontro diretto che, a metà strada, può già delineare quale è la nazionale che comanda in questo gruppo e che può puntare alla promozione diretta nella League superiore.

Comparazione quote: Bosnia-Svezia Under 2,5

La Svezia ha messo insieme sei punti ma ha disputato entrambe le partite già giocate in casa mentre l’undici slavo ha quattro punti all’attivo ma conquistati tutti in trasferta. Adesso arriva la prova del nove per entrambe. I gialloblù devono misurare le loro ambizioni senza il supporto dei propri tifosi e, escludendo i recenti Mondiali, nelle qualificazioni per... andarci, gli scandinavi hanno battuto in trasferta solo l’Ucraina (che per ovvie ragioni non giocava in... casa) pareggiando in Slovenia ma perdendo poi in Kosovo e Svizzera (ci sarebbe anche l’amichevole con la Norvegia persa per 1-3). Invece la Bosnia, in casa, tra qualificazioni e playoff, ha perso solo una volta contro l’Austria (1-2) vincendo con Cipro, San Marino, Romania più il pareggio finale contro l’Italia. Dovendo scegliere è forse l’Under 2,5 l’esito che si lascia preferire. Massimo due reti totali in Bosnia-Svezia si giocano a 2.10 su Eplay24, Eurobet e Snai. Una quota decisamente interessante.