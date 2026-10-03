Nations League, Croazia-Inghilterra: il pronostico offre una "doppia possibilità"

La classifica del gruppo 3 della League A di Nations League vede in testa la Spagna con 6 punti. Le Furie Rosse nell’ultima gara disputata hanno sistemato la pratica la Croazia con un netto 4-1. Una Croazia che al debutto era andata a vincere per 2-1 a Praga contro la Repubblica Ceca .

Comparazione quote: Croazia-Inghilterra X primo tempo o X finale

Per la nazionale di Slaven Bilic è il momento di sfidare l’Inghilterra, vittoriosa sì ma con l’aiutino… dei cechi: rosso a Sulc dopo soli 25 minuti. Un 2-0 utile agli inglesi per muovere la classifica e tornare a far registrare un clean sheet dopo 6 partite di fila con almeno un gol al passivo. Le quote sorridono alla nazionale allenata da Thomas Tuchel, il segno 2 vale circa 1.80 mentre l’1 quadruplica la posta. Da segnalare che la Croazia non pareggia quasi da un anno, l’ultima volta fu uno 0-0 con la Repubblica Ceca. Da lì in poi, sono arrivate 8 vittorie e 5 sconfitte. Ecco dunque servito l’assist per i pronostici: intrigante l’opzione multi chance “X primo tempo o X finale” a quota 1.82 su Eplay24, 1.72 su Eurobet, 1.70 su Snai.