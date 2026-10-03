Pronostico Islanda-Bulgaria, scelta obbligata: ecco cosa giocare

Comparazione quote: Islanda-Bulgaria segno 1

La nazionale del Nord Europa ha fin qui raccolto 4 punti in due partite pareggiando all’esordio contro l’Estonia (1-1) e battendo poi nettamente, in trasferta, 3-0 il Lussemburgo. Per la Bulgaria, invece, subito il ko in casa contro il Lussemburgo (1-2) e poi pareggio, anch’esso davanti ai propri tifosi, a reti inviolate contro l’Estonia. L’Islanda è arrivata a questa Nations League dopo aver disputato ben 5 amichevoli senza vincerne neanche una (pareggi contro Canada e Haiti più ko contro Messico, Giappone e Argentina). Adesso però sembra di fronte ad una avversaria che ha fatto davvero poco, sia adesso che in precedenza (nelle qualificazioni al recente Mondiale ha perso 5 partite di fila prima di vincere l’ultima (e sola) contro la Georgia. In sintonia con le quote il segno 1 qui sembra obbligato: quota 1.44 su Eplay24, 1.42 su Bwin e Sisal.