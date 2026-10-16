Pronostico Frosinone-Sassuolo, Alvini contro Aquilani: quote equilibrate allo Stirpe

Stava andando davvero bene il Frosinone che, dopo aver perso all’esordio in campionato contro la Juventus , ha infilato una striscia di 3 vittorie e un pareggio che gli hanno regalato 10 punti utilissimi per portarsi in una posizione di classifica decisamente tranquilla. Poi, all’ultima uscita, è arrivato il ko (0-3) del Maradona contro il Napoli che costringe adesso i ciociari a rimboccarsi le maniche nel tentativo di macinare ancora punti e risultati.

Comparazione quote: Frosinone-Sassuolo X primo tempo

A partire da stasera, nell’anticipo del venerdì, contro un Sassuolo che arriva allo Stirpe con un paio di punti in meno ma reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Milan. In casa gli emiliani hanno anche battuto Torino e Juventus mentre in trasferta il rendimento neroverde cala sensibilmente con un solo punto all’attivo (2-2 a Bologna). E questo può essere l’elemento chiave del match contro la compagine ciociara, una compagine che all’ultima in casa ha battuto nientemeno che il Como (2-0) e adesso, a maggior ragione, sogna di allungare in classifica. Vale la pena ricordare che il Frosinone, finora, non ha mai chiuso in parità la prima frazione di gioco e che il Sassuolo ha sempre regalato l’esito Goal nelle sei partite di campionato fin qui disputate. L’esito dell’incontro è incerto (basta guardare le quote per rendersene conto) ma l’X primo tempo potrebbe rappresentare la soluzione del rebus. Un risultato di parità all’intervallo è offerto a 2.55 da Eplay24, a 2.50 da Snai, a 2.45 da Bwin.