Pronostico Nottingham Forest-Arsenal, occhio alla statistica dei Gunners
Cosa chiede l’Arsenal alla domenica di Premier League? Una vittoria, certamente, se possibile senza… far aspettare troppo i suoi tifosi. Già, perché quest’anno i Gunners sia in campionato che in Champions le partite (solitamente) le vincono ma quasi sempre nei secondi tempi.
Comparazione quote: Nottingham-Arsenal 2 primo tempo
In pratica, dopo il debutto in campionato contro il Coventry (2-0 al riposo, 3-0 finale) la squadra di Arteta non è più andata in vantaggio all’intervallo nelle successive sette gare giocate tra Premier e Champions. Dal conteggio resta volutamente fuori la gara di EFL Cup vinta agevolmente contro l’Ipswich, lì i londinesi erano avanti di due gol al duplice fischio. Oggi l’Arsenal fa visita al Nottingham Forest che viene da due sconfitte e curiosità, al pari degli uomini di Arteta non ha ancora mai fatto registrare l’esito 2 primo tempo. Quale miglior occasione di questa per veder azzerato il “ritardo”? Il vantaggio dei Gunners a metà gara paga 2.10 su Eplay24, 2.05 su Bwin e William Hill. Per chi si “accontenta” del segno 2 finale l’offerta è di 1.60 su Eplay24, Bet365 e Planetwin.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS