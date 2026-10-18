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Pronostico Nottingham Forest-Arsenal, occhio alla statistica dei Gunners

La squadra di Arteta ha ripreso a correre dopo il ko col Brighton ma...
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Federico VitalettiFederico Vitaletti

Pubblicato il 18.10.2026, 08:15

2 min

Nottingham-ArsenalPremier Leaguequote

Cosa chiede l’Arsenal alla domenica di Premier League? Una vittoria, certamente, se possibile senza… far aspettare troppo i suoi tifosi. Già, perché quest’anno i Gunners sia in campionato che in Champions le partite (solitamente) le vincono ma quasi sempre nei secondi tempi.

Comparazione quote: Nottingham-Arsenal 2 primo tempo

In pratica, dopo il debutto in campionato contro il Coventry (2-0 al riposo, 3-0 finale) la squadra di Arteta non è più andata in vantaggio all’intervallo nelle successive sette gare giocate tra Premier e Champions. Dal conteggio resta volutamente fuori la gara di EFL Cup vinta agevolmente contro l’Ipswich, lì i londinesi erano avanti di due gol al duplice fischio. Oggi l’Arsenal fa visita al Nottingham Forest che viene da due sconfitte e curiosità, al pari degli uomini di Arteta non ha ancora mai fatto registrare l’esito 2 primo tempo. Quale miglior occasione di questa per veder azzerato il “ritardo”? Il  vantaggio dei Gunners a metà gara paga 2.10 su Eplay24, 2.05 su Bwin e William Hill. Per chi si “accontenta” del segno 2 finale l’offerta è di 1.60 su Eplay24, Bet365 e Planetwin.

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