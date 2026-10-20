Pronostico Psg-Barcellona, sfida stellare tra Kvaratskhelia e Lamine Yamal
La prima finale, quella di mercoledì scorso contro il Manchester City, il Psg l’ha già vinta (4-2 all’Etihad Stadium) ma stasera ne deve affontare subito un’altra. Quella contro il Barcellona che, nelle prime 11 gare ufficiali della stagione, ha collezionato 11 vittorie con ben 48 reti realizzate e 11 subìte.
Comparazione quote: Psg-Barcellona Goal+Over 2,5
I francesi dopo un avvio di stagione incerto hanno cambiato marcia con 6 vittorie nelle ultime 6 esibizioni. Entrambe sono a punteggio pieno in Europa per una sfida stellare. Goal e Over 2,5 sono inevitabili. La combo che lega questi due esiti di scommessa è offerta a 1.26 da Eplay24 e NetBet, a 1.28 da Sisal. Optando per la combo Goal+Over 3,5, quindi entrambe a segno e almeno 4 gol in partita, l'offerta oscilla tra 1.50 e 1.57.
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