© APS

Pronostico Psg-Barcellona, sfida stellare tra Kvaratskhelia e Lamine Yamal

Al Parco dei Principi si affrontano due delle grandi favorite per la vittoria della Champions League
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Amedeo PaioliAmedeo Paioli

Pubblicato il 20.10.2026, 09:12

1 min

Psg-Barcellonaquotepronostico

La prima finale, quella di mercoledì scorso contro il Manchester City, il Psg l’ha già vinta (4-2 all’Etihad Stadium) ma stasera ne deve affontare subito un’altra. Quella contro il Barcellona che, nelle prime 11 gare ufficiali della stagione, ha collezionato 11 vittorie con ben 48 reti realizzate e 11 subìte.

Comparazione quote: Psg-Barcellona Goal+Over 2,5

I francesi dopo un avvio di stagione incerto hanno cambiato marcia con 6 vittorie nelle ultime 6 esibizioni. Entrambe sono a punteggio pieno in Europa per una sfida stellare. Goal e Over 2,5 sono inevitabili. La combo che lega questi due esiti di scommessa è offerta a 1.26 da Eplay24 e NetBet, a 1.28 da Sisal. Optando per la combo Goal+Over 3,5, quindi entrambe a segno e almeno 4 gol in partita, l'offerta oscilla tra 1.50 e 1.57.

Tutte le news
Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS