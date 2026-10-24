Pronostico Verona-Pisa, aria di Goal al Bentegodi
Domenica alle 17.15 si gioca Verona-Pisa, match che mette di fronte due squadre retrocesse dalla Serie A.
Comparazione quote: Verona-Pisa Goal
Sono cinque i punti in classifica che separano l'Hellas dai toscani, che hanno iniziato questo turno di campionato da terzi in classifica insieme al Modena. Il Pisa in trasferta ha raccolto sette dei nove punti totali in palio e la scorsa settimana ha battuto (in casa) per 3-1 la Cremonese, ovvero la terza delle squadre retrocesse dalla A la passata stagione. I numeri parlano chiaro, il Verona ha all'attivo 6 esiti Goal e altrettanti Over 2,5 in 7 turni. Il Pisa in trasferta ha segnato ben 8 reti. Dare fiducia agli attacchi sembra doveroso, le quote assegnate all'esito Goal sono anche interessanti: 1.65 l’offerta di Eplay24, BetFlag e Planetwin si fermano a 1.62.
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