Pronostico Modena-Cesena, si punta anche sul parziale/finale
Con il Palermo che sembra fare campionato a sé (i siciliani sono primi in classifica con già 5 lunghezze di vantaggio su chi insegue) in serie B, almeno per il momento, c’è lotta per le piazze e per questo obiettivo ci sono tante squadre in corsa. Tra queste il sorprendente Modena che ha fin qui messo insieme 13 punti e occupa la terza posizione in condominio con il Pisa a -1 dal Mantova secondo. Per restare in quota ai “Canarini” serve oggi un successo sui cugini romagnoli del Cesena che viaggiano più giù in graduatoria a breve distanza dalle posizioni che valgono il playout. Ecco quote e pronostico di Modena-Cesena, in programma alle 15.00.
Comparazione quote: Modena-Cesena parziale/finale X/1
Il Modena di Belotti, all’ultima uscita, ha perso a Carrara (1-2) perdendo anche l’occasione di occupare la piazza d’onore mentre il Cesena è squadra regina dei pareggi visto che ne ha fin qui collezionati 5 in sole 7 giornate di campionato ma l’unico a metà gara è arrivato soltanto sabato scorso contro l’Avellino. Esattamente l’opposto del Modena che di “X” ne ha vista finora soltanto una ma non ha mai chiuso in parità i primi 45’ di gioco.
Per le quote l’1 non sembra in discussione: è a 1.54 su Eplay24, a 1.52 su Sisal e Snai. Tuttavia, se si vuol tener anche conto del discorso sui segni X, si potrebbe anche pensare all’accoppiata parziale/finale X/1: a 4.45 su Eplay24, a 4.33 su Bet365, a 4.26 su DomusBet.
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