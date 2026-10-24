Como e Chelsea cercano conferme, Napoli-Roma completa la terzina  

Il Como torna in campionato dopo il 4-1 al Manchester United in Champions League e il precedente successo per 3-1 sulla Fiorentina. La squadra di Fàbregas attraversa un momento positivo, ma il calendario ravvicinato impone attenzione al recupero delle energie: mantenere intensità e precisione dopo l’impegno europeo sarà una parte importante della partita.

Il confronto tra rendimento interno ed esterno favorisce i lariani. Il Como ha subito una sola rete nelle ultime quattro gare casalinghe di Serie A; il Sassuolo non vince fuori casa da dieci incontri, con tre pareggi e sette sconfitte. I neroverdi hanno comunque segnato in tutte le giornate di questo campionato: servirà una prestazione ordinata anche quando gli ospiti riusciranno a superare la prima pressione.

Pronostico: Como vincente, segno 1, quota 1,52.

Napoli-Roma, qualità offensiva contro difese organizzate

La Roma arriva al Maradona ancora imbattuta, con diciassette punti nelle prime sette giornate e sedici reti realizzate. Il Napoli ne ha raccolti dieci, segnando altrettanti gol: un percorso meno continuo, che rende importante la risposta davanti al proprio pubblico.

Il Gol trova una prima motivazione nella produttività dell’attacco giallorosso e nella possibilità del Napoli di sfruttare il campo amico. Il principale elemento contrario è però evidente: la Roma ha incassato appena tre reti in campionato. Non è quindi una scelta sostenuta da due difese abitualmente vulnerabili. La previsione richiede che il Napoli trovi almeno una volta il modo di superare l’organizzazione degli ospiti e che la Roma confermi la propria efficacia offensiva. Anche un pareggio per 1-1 sarebbe sufficiente.

Pronostico: Gol, quota 1,65.

Chelsea-Tottenham, la crescita passa dal centrocampo

Sette gol segnati e uno subito nelle ultime due giornate danno sostanza al momento del Chelsea. Il ritorno di Caicedo ha aiutato la squadra a trovare maggiore protezione davanti alla difesa, un aspetto decisivo per sostenere la qualità dei giocatori offensivi.

Il Tottenham ha risposto alle difficoltà iniziali con il 3-1 sul Coventry, ma deve affrontare il derby senza Bentancur, squalificato. Il Chelsea perde invece Martínez tra i pali: un’assenza che impedisce di considerare risolti tutti i problemi della fase difensiva.

La preferenza per i Blues nasce dalla crescita recente e dalla maggiore continuità realizzativa. Gli Spurs hanno ancora bisogno di dimostrare che la prima vittoria rappresenti un cambiamento duraturo, soprattutto lontano dal proprio stadio, dove in questo campionato non hanno ancora conquistato i tre punti.

Pronostico: Chelsea vincente, segno 1, quota 1,90.

Il riepilogo della terzina

Como-Sassuolo: 1 a 1,52

Napoli-Roma: Gol a 1,65

Chelsea-Tottenham: 1 a 1,90

Quota complessiva indicativa: 4,77.

Quote di riferimento rilevate su più operatori e soggette a variazioni.

L’Atlético Madrid chiude la terzina con Como e Rayo-Elche

Il Gol a Vallecas e il successo dei lariani precedono la sfida dei Colchoneros contro il Deportivo

Per l’Atlético la scelta unisce vittoria e Over 2,5, con quota complessiva indicativa di 4,79

La Liga apre e chiude questa terzina del sabato, con un passaggio in Serie A al Sinigaglia. Rayo Vallecano-Elche offre lo spunto per una selezione sulle reti di entrambe le squadre, Como-Sassuolo porta al successo dei padroni di casa e Atlético Madrid-Deportivo La Coruña completa la combinazione.

L’ultimo incontro presenta la richiesta più articolata: per i Colchoneros occorrono la vittoria e almeno tre gol complessivi. Il peso degli impegni europei di Como e Atlético resta un elemento da considerare nella valutazione delle rispettive partite.

Rayo Vallecano-Elche, il Gol accompagna il cammino dei madrileni

Negli otto incontri di campionato completati dal Rayo hanno sempre segnato entrambe le squadre. Dodici reti all’attivo e diciassette al passivo raccontano una formazione capace di trovare la porta, ma ancora in difficoltà nel difendere il risultato. A Vallecas il bilancio comprende due vittorie e un pareggio.

L’Elche ha conquistato in trasferta sei dei suoi sette punti, segnando in quattro delle cinque gare esterne. Può quindi mettere alla prova una difesa che deve fare i conti anche con le assenze di Batalla e Luiz Felipe.

C’è però un segnale recente di segno opposto: gli ospiti arrivano da due 0-0 consecutivi. Il Gol si appoggia soprattutto alla continuità offensiva del Rayo e alla sua vulnerabilità difensiva, senza ignorare il miglioramento nella tenuta dell’Elche.

Pronostico: Gol, quota 1,75.

Como-Sassuolo, la differenza emerge nella fase difensiva

Como e Sassuolo hanno segnato dodici gol ciascuno nelle prime sette giornate. Il divario si apre guardando alle reti subite: sette per i lariani, quattordici per i neroverdi. Gli ospiti arrivano inoltre dal 4-2 incassato a Frosinone, un’altra partita nella quale la capacità di segnare non è bastata a compensare gli errori difensivi.

Per il Como sarà essenziale gestire le energie dopo la Champions. Le assenze di Diao e Rodríguez riducono alcune alternative offensive, mentre Nico Paz e Baturina restano riferimenti importanti nella costruzione delle occasioni.

Il successo interno passa dalla capacità di mantenere il controllo anche nei momenti di minore brillantezza. La recente solidità al Sinigaglia e le difficoltà esterne del Sassuolo sostengono il segno 1, pur davanti a un’avversaria che conserva risorse per segnare.

Pronostico: Como vincente, segno 1, quota 1,52.

Atlético Madrid-Deportivo, vittoria e tre reti per chiudere

L’Atlético si presenta con ventidue punti e diciannove gol segnati nelle prime nove giornate. Il Deportivo ne ha raccolti undici: un avversario da affrontare con attenzione, anche perché ha già ottenuto cinque pareggi.

La squadra di Simeone deve recuperare dalla trasferta europea di Stoccarda, affrontata in inferiorità numerica per buona parte della ripresa. La gestione delle rotazioni può quindi incidere sulla capacità di mantenere pressione e ritmo.

La combinazione 1 + Over 2,5 punta sulla superiorità offensiva dei madrileni, ma aggiunge una condizione al semplice successo. Un 2-0 non sarebbe sufficiente; risultati come 3-0 e 2-1 soddisferebbero invece entrambe le richieste. L’Atlético dovrà cercare profondità e continuità anche dopo un eventuale vantaggio, evitando che la partita si assesti su un punteggio contenuto.

Pronostico: Atlético Madrid vincente + Over 2,5, quota 1,80.

Il riepilogo della terzina

Rayo Vallecano-Elche: Gol a 1,75

Como-Sassuolo: 1 a 1,52

Atlético Madrid-Deportivo La Coruña: 1 + Over 2,5 a 1,80

Quota complessiva indicativa: 4,79.