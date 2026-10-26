Il PSG cerca continuità, Siviglia-Osasuna completa la doppia
Il segno 1 al Parco dei Principi si abbina all’Over 2,5 del confronto spagnolo. La proposta del lunedì punta sul momento dei parigini e sulle difficoltà difensive emerse nella Liga
lia ha invece chiuso le ultime tre giornate con una sconfitta per 1-3 contro il Barcellona, un pareggio per 3-3 con il Levante e un ko per 1-4 contro il Real Madrid. La qualità degli avversari impone di contestualizzare questi risultati, ma i dieci gol subiti evidenziano comunque una fase difensiva vulnerabile.
Gli andalusi recuperano alternative con Guridi, Kochorashvili e Stassin, anche se la disponibilità non garantisce ancora piena autonomia. Nell’Osasuna resta rilevante l’assenza di Oroz.
L’Over 2,5 permette di seguire la tendenza senza richiedere necessariamente una rete da entrambe. L’elemento contrario è il possibile miglioramento difensivo portato da Arrasate, tornato in panchina con il 2-0 sul Racing: una sola partita, però, non basta a cancellare le difficoltà precedenti.
Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 2,06
Riepilogo della doppia
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PSG-Lione: 1, quota 1,46
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Siviglia-Osasuna: Over 2,5, quota 2,06
Moltiplicatore totale indicativo: 3,01
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