Il PSG arriva da cinque successi consecutivi tra campionato e Champions League. Le vittorie contro Marsiglia, Le Mans e Strasburgo hanno accompagnato i due 4-2 ottenuti contro Manchester City e Barcellona, confermando una squadra capace di produrre anche contro difese di alto livello.

Le assenze di Dembélé e Kvaratskhelia modificano però il quadro offensivo. Luis Enrique deve affidarsi maggiormente a Doué, Ferran Torres e al contributo dei centrocampisti. Anche dietro mancano riferimenti importanti, con Marquinhos e Nuno Mendes indisponibili.

Il Lione presenta a sua volta problemi in attacco, soprattutto per le assenze di Openda e Šulc. La combinazione scelta non richiede necessariamente una rete degli ospiti: anche un 3-0 soddisferebbe entrambe le condizioni.

La continuità recente sostiene il successo parigino, mentre la produzione offensiva rende plausibile una gara da almeno tre reti. Il rischio principale resta una vittoria più contenuta, per esempio 2-0, che non sarebbe sufficiente per la combo.

Pronostico: 1 + Over 2,5, quota di riferimento 1,75

Sassuolo-Lazio: la fragilità neroverde sostiene l’Over

Il Sassuolo deve reagire allo 0-2 subito a Como, ma trova una Lazio in piena corsa nelle prime posizioni. I neroverdi hanno concesso almeno una rete in tutte le prime otto giornate, con sei partite terminate oltre la soglia dei due gol complessivi.

Il rendimento casalingo offre comunque segnali più incoraggianti: due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare, compresi il 3-2 sulla Juventus e l’1-1 con il Milan. Il fattore campo può aiutare la squadra di Aquilani a ritrovare incisività dopo una trasferta nella quale l’attacco ha prodotto poco.

La Lazio arriva dal 2-1 sul Parma e dispone di qualità negli inserimenti e sugli esterni. Il turno ravvicinato può portare cambiamenti nelle formazioni: per il Sassuolo resta da valutare anche l’impiego di Berardi, mentre gli ospiti devono gestire le condizioni di Pinamonti.

L’Over 2,5 segue soprattutto la vulnerabilità difensiva dei padroni di casa e la possibilità di una loro risposta offensiva. La solidità laziale rappresenta invece l’ostacolo principale: se gli ospiti controllassero la gara concedendo poco, il totale potrebbe fermarsi sotto tre reti.

Pronostico: Over 2,5, quota di riferimento 1,65

Riepilogo della doppia

PSG-Lione, 26 ottobre: 1 + Over 2,5 , quota 1,75

Sassuolo-Lazio, 27 ottobre: Over 2,5, quota 1,65

Moltiplicatore teorico: 2,89