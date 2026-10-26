Roma-Cagliari, quote e pronostico: occhio al parziale/finale

Neanche il tempo di rifiatare e la serie A è di nuovo in campo per un turno infrasettimanale che parte martedì con tre sfide fondamentali per la testa della classifica. Non gioca l’Inter ma scendono in campo Lazio, Como e Roma con i giallorossi che, dopo lo scoppiettante 3-3 del Maradona di sabato scorso, ospitano il Cagliari all’Olimpico. Un Cagliari che ha frenato bruscamente dopo aver messo insieme la bellezza di 13 punti nelle prime 6 giornate di campionato a cui, però, hanno fatto seguito i due ko contro Monza (0-4) e Bologna (0-2) in occasione delle ultime due esibizioni.