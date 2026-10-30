Over francesi e Villarreal nella terzina da x4,59

Il numero di occasioni cercate offre una prospettiva interessante su questa partita. Prima della nona giornata, PSG e LE HAVRE figurano fra le tre squadre con più conclusioni della Ligue 1: 163 per i parigini e 131 per i normanni. La differenza in classifica è ampia, ma anche l’ultima della graduatoria mostra una certa propensione a cercare la porta.

Il PSG ha inoltre segnato nelle ultime quattordici trasferte di campionato, realizzando ventotto gol. La continuità esterna sostiene la possibilità di contribuire in modo consistente al punteggio. Per raggiungere l’Over 3,5 servirà però una produzione superiore a quella sufficiente per un normale successo: la selezione acquista forza se il LE HAVRE riesce a rispondere o se gli ospiti mantengono intensità anche dopo un eventuale vantaggio.

Pronostico: Over 3,5, quota 1,91

NIZZA-RENNES: i risultati recenti indicano almeno tre gol

Il RENNES ha segnato quattro volte all’AUXERRE, tre al PARIS FC e altre tre allo STRASBURGO nelle ultime tre giornate. La sconfitta per 4-3 contro il PARIS FC ricorda però che una produzione elevata non sempre si accompagna al controllo difensivo necessario per proteggere il risultato.

Anche il NIZZA arriva da una serie favorevole alla soglia scelta: le ultime quattro partite di campionato sono terminate tutte con tre reti complessive. I padroni di casa possono cercare il successo attraverso la spinta del proprio pubblico, mentre gli ospiti hanno mostrato capacità di trovare più marcatori e soluzioni. L’Over 2,5 interpreta questa combinazione, lasciando aperta l’identità della vincente. Il principale ostacolo sarebbe un equilibrio prolungato, con poche occasioni pulite o un punteggio fermo sull’1-1.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,53

VILLARREAL-ESPANYOL: il fattore del momento favorisce il segno 1

Quattro punti separano le due squadre, ma il periodo attraversato dall’ESPANYOL rende la trasferta particolarmente impegnativa. Il rendimento recente in campionato, l’eliminazione contro il SESTAO e il cambio alla guida tecnica hanno lasciato ai catalani poco margine per preparare una risposta strutturata.

Il VILLARREAL può presentarsi con maggiore fiducia dopo la vittoria di Valencia. Il successivo passaggio in coppa ha rafforzato il morale, pur contro un avversario di categoria inferiore. La scelta del segno 1 richiede comunque un miglioramento del rendimento interno, fin qui discontinuo: una sola vittoria in quattro gare alla Cerámica. Il vantaggio dei padroni di casa sta nella possibilità di affrontare una squadra ancora alla ricerca di equilibrio, provando a trasformare la propria qualità offensiva in un altro successo di campionato.

Pronostico: 1, quota 1,57

Riepilogo della terzina