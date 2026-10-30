Pronostico Nizza-Rennes, ecco un esito dalla quota interessante
Un avvio disastroso (due soli punti nelle prime quattro partite) ma poi, per il Nizza, sono arrivate tre vittorie nelle quattro esibizioni successive che hano fatto risalire la squadra della Coté d’Azùr a metà classifica. Stasera, in uno dei tre anticipi di Ligue 1, all’Allianz Riviera arriva però il Rennes che occupa il secondo posto a una sola lunghezza di distanza dal Psg capolista. Ecco il pronostico di Nizza-Rennes, in programma alle ore 19.00.
Comparazione quote: Nizza-Rennes 2 primo tempo
Una sfida difficile soprattutto perché il Rennes viene da due ko nelle ultime due trasferte (Lione prima e Paris Fc poi) che gli impongono di non perdere altri punti per strada se si vuol rimanere in scia al Saint Germain. Vale la pena evidenziare che il Nizza, finora, non ha mai fatto registrare il segno 2 all’intervallo (ovvero, come spesso viene chiarito, non è mai andato al riposo sotto nel risultato in casa e non è mai andato al riposo in vantaggio in trasferta). La formazione di casa, inoltre, ha collezionato 4 Over 2,5 nelle ultime 4 partite e lo stesso vale per il Rennes anche se il Nizza li ha accompagnati con 4 esiti Goal mentre il Rennes ha proposto 2 NoGoal con in mezzo 2 Goal. Con questi presupposti si potrebbe provare a guardare in direzione del Goal con un occhio al 2 primo tempo che potrebbe anche regalare una quota più interessante. Per la precisione: 3.05 su Eplay24, 2.90 su William Hill, 2.80 su Bwin.
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